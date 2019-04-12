Тюменский омбудсмен рассказал о беспределе юристов и с кем у него конфликт

«У меня сегодня будет философский вопрос. Скажите, пожалуйста, какая ситуация в 2018 году произвела на вас наибольшее впечатление по вопиющему нарушению законных прав? И испытываете ли вы сочувствие к обратившимся?», — поинтересовался депутат Пискайкин.
Вопиющим безобразием Миневцев назвал поборы юридических фирм. Он рассказал, что юристы пишут для обратившихся к ним гражданам заявления и направляют их в органы власти, хотя изначально знают, что получат отрицательный ответ.
«В среду была телепрограмма на центральном телевидении, там директор пенсионного фонда практически плакала в Новосибирске. Потому что их завалили юридическими обращениями, на которые они отвечают очень просто: „Нарушений прав ваших нет. Мы вам ничем помочь не можем“. А наши юридические компании превращаются в МСЭ. То есть они берут на себя право рекомендовать медико-социальной экспертизе выставить группу инвалидности, утяжелить эту группу инвалидности. Я недавно был у них на совете и спросил: „И что вы делаете с этими заявлениями?“. „Возвращаем гражданам“», — рассказал Миневцев.
По его словам, люди тратят минимум 15 тыс. рублей на такие юридические услуги, но безрезультатно.
«Причем люди, имеющие много детей, которые хотят признать себя малоимущими. Малообеспеченная группа населения должна платить деньги, чтобы им получить желаемый результат», — негодовал Сергей Миневцев.
При этом он отметил, что к каждому обращению граждан отношение серьезное, из-за чего порой возникают трудности.
«Иногда мы идем на конфликт и с УВД, и с районными прокурорами и обращаемся в областную прокуратуру. Нас тихо ненавидит УФСИН, но мы свое дело делаем. Я считаю, что мы многое делаем правильно», — подытожил Сергей Миневцев.