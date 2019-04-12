Тюменский омбудсмен рассказал о беспределе юристов и с кем у него конфликт

«В среду была телепрограмма на центральном телевидении, там директор пенсионного фонда практически плакала в Новосибирске. Потому что их завалили юридическими обращениями, на которые они отвечают очень просто: „Нарушений прав ваших нет. Мы вам ничем помочь не можем“. А наши юридические компании превращаются в МСЭ. То есть они берут на себя право рекомендовать медико-социальной экспертизе выставить группу инвалидности, утяжелить эту группу инвалидности. Я недавно был у них на совете и спросил: „И что вы делаете с этими заявлениями?“. „Возвращаем гражданам“», — рассказал Миневцев.