Топ бизнес-мероприятий в Тюмени на 13-14 апреля

На встрече с руководителем, на переговорах с партнерами, в кабинете у биг-босса или даже за семейным столом – вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда эти «монстры» психологически вас давят. Кажется, что ваша ситуация уникальная, и такие «монстры» встречаются только на вашем жизненном пути. На самом деле их всего два, и с каждым из них нужно уметь работать: