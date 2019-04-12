Топ бизнес-мероприятий в Тюмени на 13-14 апреля

Практический курс «Лучшее из Mini MBA. Управление компанией для руководителя»
Преподаватель курса, бизнес-тренер, автор уникальных разработок в области управления Сергей Трушкин (Москва) рассмотрит вопросы качественной системы управления:
• Функции менеджера
• Система управления. Инструменты управления
• Критерии качества системы управления
• Стратегия. Тактика. Операции
• Формы управления и организационные структуры
• Управление сложностью и визуальный менеджмент
• Жизненный цикл объекта управления, а также «Процессы. Высокая эффективность»
• Бизнес модель
• Ключевые процессы, виды деятельности
• Регламентация и описание бизнес процессов
• Контроль и изменения бизнес процессов
• Оптимизация бизнес процессов
• Перспективные технологии автоматизации процессов
Когда: 12, 13 и 14 апреля
Подробная информация и регистрация по телефону: +7 (3452) 53 13 29
Мероприятие соберет под одной крышей около 20 крупнейших застройщиков жилых комплексов Тюмени, а также пять банков, чтобы дать жителям города возможность решить для себя жилищный вопрос за один день.
Когда: 13 апреля с 10:00 до 18:00
Где: ТЦ «Галерея Вояж» (ул. Герцена, 94)
Вход свободный
«Денежный поток» — игра, которая учит зарабатывать. Достаточно весёлая, умная и при этом несколько циничная. Создатели утверждают, что чем больше ты будешь в неё играть, тем быстрее научишься зарабатывать. Главное — понять, как вырваться из «крысиных бегов» и начать зарабатывать деньги ради своего удовольствия. Под руководством профессионального ведущего.
Игра «Денежный поток» поможет разобрать свои ошибки в коммуникации с людьми, в построении доходов и расходов, и вдохновит на свершения в своём профессиональном пути. Высококачественный кофе, ароматный чай, кондитерские сладости и уютная обстановка ждут в неограниченном количестве. Требуется запись по телефону: 46-84-09.
Когда: 13 апреля в 14:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 700 рублей
Авторский мастер-класс Аркадия Цукера «Алгоритмы бизнес мышления. Прогулки по стратегиям гениев»
Для кого?
1) Для собственников и топ-менеджеров различных сфер бизнеса, желающих выйти за пределы привычных способов анализа и принятия стратегических решений
2) Для бизнес-аналитиков, стратегов и консультантов
У каждого участника будет возможность погрузиться в мышление таких бизнес-гениев, как Стив Джобс, Уолт Дисней, Сергей Брин, Джек Ма и других, освоить их способы анализа и принятия решений, применить эти способы к собственным стратегическим бизнес-задачам, получить инструменты для формирования свежего, нетривиального взгляда как на существующие сегодня бизнесы, так и на будущие проекты.
Когда: 13 апреля с 11:00 до 18:00
Где: ул. Советская, 20
Стоимость:
Бизнес - 8 500 руб. Участие в практикуме 2-3 ряд; кофе-брейк.
Стандарт - 6 500 руб. Участие в практикуме с 4 ряда-10 ряд; кофе-брейк.
VIP - 10500 руб. Участие в практикуме; первый ряд за столом; кофе-брейк, НЕТВОРКИНГ за обедом с Аркадием Цукером (обед в стоимость не входит).
Регистрация: https://aleftina-arakelyan.timepad.ru/event/891611/
На встрече с руководителем, на переговорах с партнерами, в кабинете у биг-босса или даже за семейным столом – вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда эти «монстры» психологически вас давят. Кажется, что ваша ситуация уникальная, и такие «монстры» встречаются только на вашем жизненном пути. На самом деле их всего два, и с каждым из них нужно уметь работать:
Монстр №1 – ваш страх. Его подпитывают неуверенность, недостаток опыта. Ваши недостатки формируют образ самого главного врага.
Монстр №2 – ваш собеседник. Он опытнее, старше. Занимает высокий пост. Обладает безграничной властью.
Получите комплекс приемов для работы со страхами. Узнайте манипуляции, которыми пользуются «монстры». Разработайте защиту. Закрепите на практике. На тренинге «Переговоры с монстрами».
Когда: 13 апреля с 10:00 до 18:00
Где: отель «Евразия» (ул. Советская 20)
Стоимость участия: 10 500 рублей
Более 200 педагогов и родителей снова соберутся в Тюменском технопарке, чтобы получить новые знания по воспитанию, образованию и развитию детей. Уникальность и значимость этой конференции заключается в том, что для выступления приглашаются спикеры на стыке дисциплин: педагогики, психологии и медицины. И все глубокие знания, не всегда доступные родителям или педагогам, не имеющим специального образования, представлены в доступной форме – в так называемом формате «научпоп» - популярно о научном.
Спикеры конференции: Любовь Ткачева – кандидат психологических наук, нейропсихолог, старший преподавать кафедры педагогики и педагогической психологии г. Санкт-Петербург; Михаил Филяев – клинический психолог, гипнотерапевт, куратор проекта PSY2.0 г. Москва; Нателла Колобова – кандидат психологических наук, перинатальный психолог, семейный консультант г. Екатеринбург.
Когда: 13 апреля с 10:00 до 18:00, регистрация с 9:00
Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)
Стоимость:
Хоум-формат (приобретение видеозаписи) 450 рублей,
Тариф «Активный» 2000 рублей
Тариф «Важный гость» 4500 рублей.
Подробности и билеты: https://deticonf.ru/
Крупнейший бизнес-форум в УРФО, где будут представлены истории успешных женщин в разных направлениях деятельности. Цель форума - дать импульс к интенсивному развитию женского предпринимательства, организовать площадку для комфортного нетворкинга. Мероприятие представляет собой выступление 6-и спикеров.
Спикерами станут пять успешных и известных женщины-предпринимательницы из Тюмени и один спикер из Челябинска, которые поделятся своим опытом, фишками, расскажут о истории создания бизнеса.
Подробности на сайте или по телефону: 89129120776
Когда: 14 апреля с 11:00
Где: отель «Евразия» (ул. Советская 20, банкетный зал «Дворянское гнездо»)
Стоимость: 1300 — 2000 рублей
В программе форума запланировано большое количество развлечений для всей семьи. Участников мероприятия ждут творческие мастер-классы, шоу-представления, тематические фотозоны и игровые площадки, учитывающие разные интересы и возраст гостей.
Когда: 14 апреля с 10:00 до 15:00
Где: Тюменский технопарк (Республики, 142)
Вход свободный
Регистрация и программа на сайте: http://www.detkityumen.ru/family2019/