Суд арестовал имущество беглого российского олигарха на $1,75 млрд

Арест наложен по иску Внешпромбанка. Известно, что суд в конце марта арестовал его имущество по всему миру – виллы в Италии и Франции, 33% отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии и другое. Беджамову запрещено распоряжаться данной недвижимостью. Более того, суд обязал олигарха раскрыть другие активы стоимостью более 50 тыс. фунтов.
Бизнесмен не может покинуть территорию Великобритании и должен сдать загранпаспорт. Его траты сокращены до 35 тыс. фунтов на аренду жилья и 10 тыс на проживание в неделю.
Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск. Его сестра приговорена к 8,5 годам заключения за хищение 113,5 млрд руб. В декабре против Беджамова был подан иск на взыскание 116 млрд рублей.