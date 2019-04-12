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Суд арестовал имущество беглого российского олигарха на $1,75 млрд

12 апреля 2019, 13:23
Фото: pixabay.com
Высокий суд Лондона наложил арест на имущество российского олигарха в сумме $1,75 млрд. Беглого бизнесмена преследуют АСВ и «Альфа групп».

Арест наложен по иску Внешпромбанка. Известно, что суд в конце марта арестовал его имущество по всему миру – виллы в Италии и Франции, 33% отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии и другое. Беджамову запрещено распоряжаться данной недвижимостью. Более того, суд обязал олигарха раскрыть другие активы стоимостью более 50 тыс. фунтов.

Бизнесмен не может покинуть территорию Великобритании и должен сдать загранпаспорт. Его траты сокращены до 35 тыс. фунтов на аренду жилья и 10 тыс на проживание в неделю.

Георгий Беджамов был объявлен в международный розыск. Его сестра приговорена к 8,5 годам заключения за хищение 113,5 млрд руб. В декабре против Беджамова был подан иск на взыскание 116 млрд рублей.

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