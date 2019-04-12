Суд арестовал имущество беглого российского олигарха на $1,75 млрд

Арест наложен по иску Внешпромбанка. Известно, что суд в конце марта арестовал его имущество по всему миру – виллы в Италии и Франции, 33% отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии и другое. Беджамову запрещено распоряжаться данной недвижимостью. Более того, суд обязал олигарха раскрыть другие активы стоимостью более 50 тыс. фунтов.