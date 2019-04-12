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Совет директоров Utair не смог утвердить бюджет на 2019 год

12 апреля 2019, 11:23
Фото: Фото с сайта авиакомпании
Накануне наблюдательный совет компании Utair собрался на заранее запланированное заседание.
Сюжет
Тюмень

На нем присутствовали шесть из семи членов совета директоров. Кто проигнорировал важное собрание в сложный для компании момент, осталось за кадром. Впрочем, кворум состоялся.

На повестке дня стоял всего лишь один вопрос – утверждение годового бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2019 год. Тем не менее, решение по нему так и не было принято.

Когда состоится следующее заседание совета директоров по утверждению бюджета пока неизвестно.

Отметим, что в последнее время у перевозчика весьма серьезные финансовые проблемы. Кредиторская задолженность компании составляет 2,2 миллиарда рублей. В тюменском арбитраже рассматривается восемь дел в отношении перевозчика на общую сумму 104 млн рублей. Между тем долг «ЮТейр» на сегодня составляет $1,2 млрд.

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