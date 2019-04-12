Совет директоров Utair не смог утвердить бюджет на 2019 год

На нем присутствовали шесть из семи членов совета директоров. Кто проигнорировал важное собрание в сложный для компании момент, осталось за кадром. Впрочем, кворум состоялся.
На повестке дня стоял всего лишь один вопрос – утверждение годового бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2019 год. Тем не менее, решение по нему так и не было принято.
Когда состоится следующее заседание совета директоров по утверждению бюджета пока неизвестно.
Отметим, что в последнее время у перевозчика весьма серьезные финансовые проблемы. Кредиторская задолженность компании составляет 2,2 миллиарда рублей. В тюменском арбитраже рассматривается восемь дел в отношении перевозчика на общую сумму 104 млн рублей. Между тем долг «ЮТейр» на сегодня составляет $1,2 млрд.