Открыта регистрация на четвертый областной форум для родителей «Семья»

«Мы давно сотрудничаем с организаторами тюменского форума «Семья», — рассказывает начальник службы маркетинга тюменской «Шоколадницы» Дарья Мурашова, — поэтому с удовольствием согласились поучаствовать в благотворительной акции «Напиток за улыбку». Каждый участник Форума сможет в определенное время получить бесплатный напиток от «Шоколадницы», выполнив несколько простейших действий. Цель акции — помочь тюменцам быстрее запомнить признаки инсульта, чтобы быстро отреагировать на них в экстренной ситуации. Напиток для акции тоже выбран не случайно — витаминный микс из шиповника и фиников полезен для здоровья и подходит как взрослым, так и детям. Шиповник укрепляет сосуды, а финики благоприятно воздействуют на мозг, увеличивая его производительность. Мы надеемся, что этот простой позитивный интерактив запомнится участникам мероприятия, и мы вместе сделаем маленький шаг в большом добром деле. До встречи на Форуме!»