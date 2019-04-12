Открыта регистрация на четвертый областной форум для родителей «Семья»

Все активности на форуме построены таким образом, что взрослые могут учиться или получать индивидуальные консультации специалистов по десяткам вопросов, а их дети в это время будут принимать участие в мастер-классах, проводить время в игровых зонах или с бебиситтерами.
В рамках форума, к тому же, пройдет несколько экологических и благотворительных акций. В рамках ежегодной акции «Защитник земли» дети могут принести и отдать трансформеру «Бамблби» пластиковые крышечки от бутылок и косметики, которые позже будут переданы на переработку.
«Герой детской экологической акции был выбран не случайно. Во-первых, мы хотим обратить внимание детей на проблему экологии через историю вселенной трансформеров, согласно которой их родная планета Кибертрон стала ареной постоянных конфликтов и источником неразумного потребления ресурсов, в результате чего превратилась в пустыню. Это хороший урок. Во-вторых, Бамблби, как и другие автоботы, сражается за мир, гармонию, разум и человечество. А на форуме любимый трансформер будет ещё и защитником экологии, — рассказала организатор форума «Семья», депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.
Впервые в Тюмени пройдет акция по информированию населения о первых признаках инсульта — «Напиток за улыбку». Ее совместно с фондом ОРБИ проведет коммуникационное агентство «Пионер» и кофейня «Шоколадница».
«Мы давно сотрудничаем с организаторами тюменского форума «Семья», — рассказывает начальник службы маркетинга тюменской «Шоколадницы» Дарья Мурашова, — поэтому с удовольствием согласились поучаствовать в благотворительной акции «Напиток за улыбку». Каждый участник Форума сможет в определенное время получить бесплатный напиток от «Шоколадницы», выполнив несколько простейших действий. Цель акции — помочь тюменцам быстрее запомнить признаки инсульта, чтобы быстро отреагировать на них в экстренной ситуации. Напиток для акции тоже выбран не случайно — витаминный микс из шиповника и фиников полезен для здоровья и подходит как взрослым, так и детям. Шиповник укрепляет сосуды, а финики благоприятно воздействуют на мозг, увеличивая его производительность. Мы надеемся, что этот простой позитивный интерактив запомнится участникам мероприятия, и мы вместе сделаем маленький шаг в большом добром деле. До встречи на Форуме!»
Витаминные коктейли будут дарить в обмен на 3 простых действия:
Соответственно, если человек рядом с вами не может улыбнуться ровно, его речь несвязна, а какая-то из рук не может быть поднята, ему необходимо вызывать «Скорую помощь». Запомните симптомы инсульта, и вы сможете спасти чью-то жизнь!
«Акция «Напиток за улыбку» была придумана для того, чтобы доступным языком рассказать о трех жизненно важных признаках инсульта как можно большему количеству людей. Наш фонд уже 4 года успешно ее проводит в парках и на городских фестивалях Москвы и для нас очень ценно, что акцию поддержали в Тюмени, — рассказывает Екатерина Милова, директор по развитию фонда ОРБИ. — При инсульте дорога каждая секунда, поэтому так важно, чтобы люди смогли своевременно заметить его симптомы и вызвать неотложную медицинскую помощь 103 с любого телефона».
Посмотреть подробную программу форума и всех активностей, а также зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке. Участие бесплатное.