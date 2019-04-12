Официальная информация о КТО в Тюмени

По информации НАК, 12 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области получена информация о нахождении в одном из частных домов г. Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в РФ).
По информации НАК, они планировали совершение террористического акта в местах массового пребывания людей. Для предотвращения этого, начальником РУФСБ России по Тюменской области принято решение о проведении контртеррористической операции.
Операцию провели в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Спецоперацией руководил начальник РУФСБ России по Тюменской области.
Подробности операции будут сообщены утром.