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Официальная информация о КТО в Тюмени

12 апреля 2019, 20:15
Фото: «НашГород»
Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Тюмени сообщает о проведении контртеррористической операции в областной столице.
Сюжет
Тюмень

По информации НАК, 12 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области получена информация о нахождении в одном из частных домов г. Тюмени вооруженных приверженцев международной террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

По информации НАК, они планировали совершение террористического акта в местах массового пребывания людей. Для предотвращения этого, начальником РУФСБ России по Тюменской области принято решение о проведении контртеррористической операции.

Операцию провели в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

Спецоперацией руководил начальник РУФСБ России по Тюменской области.

Подробности операции будут сообщены утром.

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