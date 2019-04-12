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Молодые люди украли акушерский набор и напали на водителя скорой в Тюмени

12 апреля 2019, 10:39
Фото: pixabay.com
В Тюмени на улице Одесской 29 декабря 2018 года молодой человек попытался украсть акушерский набор. 22 апреля состоится суд.
Сюжет
Тюмень

Врачи бригады скорой помощи приехали на вызов к 28-летней девушке. В машине остался водитель. Он заметил, что неизвестный человек проник в машину, забрал сумку с акушерским набором и побежал. 49-летний водитель крикнул ему, что там ничего ценного нет. Когда сумка оказалась у него в руках к неизвестному присоединились ещё несколько молодых людей, которые напали на водителя скорой помощи.

После небольшой стычки нападавшие убежали. Мужчина обратился в полицию и на несколько дней ушел на больничный из-за ушиба ноги.

Между тем, в МВД обратился один из нападавших с жалобой на то, что его избил водитель скорой помощи. В результате заявитель был задержан за кражу.

В прошлом году на бригады скорой помощи в Тюмени нападали трижды.

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#Новости#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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