Молодые люди украли акушерский набор и напали на водителя скорой в Тюмени

Врачи бригады скорой помощи приехали на вызов к 28-летней девушке. В машине остался водитель. Он заметил, что неизвестный человек проник в машину, забрал сумку с акушерским набором и побежал. 49-летний водитель крикнул ему, что там ничего ценного нет. Когда сумка оказалась у него в руках к неизвестному присоединились ещё несколько молодых людей, которые напали на водителя скорой помощи.
После небольшой стычки нападавшие убежали. Мужчина обратился в полицию и на несколько дней ушел на больничный из-за ушиба ноги.
Между тем, в МВД обратился один из нападавших с жалобой на то, что его избил водитель скорой помощи. В результате заявитель был задержан за кражу.
В прошлом году на бригады скорой помощи в Тюмени нападали трижды.