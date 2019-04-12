Молодые люди украли акушерский набор и напали на водителя скорой в Тюмени

Врачи бригады скорой помощи приехали на вызов к 28-летней девушке. В машине остался водитель. Он заметил, что неизвестный человек проник в машину, забрал сумку с акушерским набором и побежал. 49-летний водитель крикнул ему, что там ничего ценного нет. Когда сумка оказалась у него в руках к неизвестному присоединились ещё несколько молодых людей, которые напали на водителя скорой помощи.