Мэрия Нового Уренгоя планирует купить баян за 460 тыс. рублей

В документах к закупке сказано, что электронный баян должен быть оснащен клавиатурой с чувствительностью к скорости нажатия, жидкокристаллическим дисплеем, также музыкальный инструмент должен иметь режим переключения работы на оркестровые, органные и ударные звуки.