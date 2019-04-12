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Мэрия Нового Уренгоя планирует купить баян за 460 тыс. рублей

12 апреля 2019, 05:09
Фото: pixabay.com
Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) разместили на сайте госзакупок заявку на поставку электронного баяна стоимостью 460 тыс. рублей. Оплатить музыкальный инструмент планируют из городского бюджета.
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Ямал

В документах к закупке сказано, что электронный баян должен быть оснащен клавиатурой с чувствительностью к скорости нажатия, жидкокристаллическим дисплеем, также музыкальный инструмент должен иметь режим переключения работы на оркестровые, органные и ударные звуки.

Музыкальный инструмент планируют приобрести для нужд единственного на Ямале центра одаренных детей. По словам замглавы города Андрея Мартынова, цена на баян не является завышенной, цены на подобные инструменты доходят до миллиона рублей.

Кроме того, воспитанники центра обучаются по предпрофессиональным образовательным программам, что предполагает наличие соответствующего материально-технического обеспечения.

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#Новости#Музыкальные школы#Новый Уренгой#Ямал#Наиль Каримов#Общество
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