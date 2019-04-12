Маршрутка сбила подростка в Тюмени. Он в тяжелом состоянии в ОКБ №2

Маршрутное такси № 80 сбило мальчика. По данным ГИБДД, пострадавший переходил улицу в неположенном месте. В результате инцидента он получил травмы и был доставлен в ОКБ №2. Отмечается, что подросток находится в реанимации, его личность устанавливается.
По данным департамента здравоохранения региона, пострадавший находится в тяжелом состоянии. К нему подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В марте текущего года водители Тюмени сбили троих детей школьного возраста. Сотрудники ГИБДД отмечают, что ребята выезжают на дорогу на велосипедах, и переходят проезжую часть в не оборудованном для этого месте.