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Маршрутка сбила подростка в Тюмени. Он в тяжелом состоянии в ОКБ №2

12 апреля 2019, 11:49
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюмени на улице Республики, 159 маршрутка сбила подростка. Инцидент произошел около 15:00, мальчика госпитализировали в больницу.
Сюжет
Тюмень

Маршрутное такси № 80 сбило мальчика. По данным ГИБДД, пострадавший переходил улицу в неположенном месте. В результате инцидента он получил травмы и был доставлен в ОКБ №2. Отмечается, что подросток находится в реанимации, его личность устанавливается.

По данным департамента здравоохранения региона, пострадавший находится в тяжелом состоянии. К нему подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В марте текущего года водители Тюмени сбили троих детей школьного возраста. Сотрудники ГИБДД отмечают, что ребята выезжают на дорогу на велосипедах, и переходят проезжую часть в не оборудованном для этого месте.

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