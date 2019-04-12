Как раз вовремя: в Тюмени появились автобусы с кондиционерами

В ближайшее время они начнут курсировать по областной столице, заявили в администрации Тюмени и пояснили, что в настоящее время проходит обучение водителей и кондукторов, которые будут работать на новом транспорте, им рассказывают о нововведениях в его работе.
Марка и модель автобусов не уточняется, однако уже сейчас известно, что они имеют большую вместимость, широкие дверные проемы и проходы, адаптированы для использования маломобильными группами населения (для этого имеются аппарели и крепления для инвалидных кресел).
Кроме того, новые автобусы оснащены двигателями экокласса «Евро-5», климат-контролем, системой ГЛОНАСС, электронными табло, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами, а также датчиками, которые не дадут дверям закрыться, если пассажир еще не зашел или не вышел.