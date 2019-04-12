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Как раз вовремя: в Тюмени появились автобусы с кондиционерами

12 апреля 2019, 04:34
Фото: Администрация города Тюмени
В «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1» поступили 42 современных автобуса с климат-контролем и USB-разъемами.
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Тюмень

В ближайшее время они начнут курсировать по областной столице, заявили в администрации Тюмени и пояснили, что в настоящее время проходит обучение водителей и кондукторов, которые будут работать на новом транспорте, им рассказывают о нововведениях в его работе.

Марка и модель автобусов не уточняется, однако уже сейчас известно, что они имеют большую вместимость, широкие дверные проемы и проходы, адаптированы для использования маломобильными группами населения (для этого имеются аппарели и крепления для инвалидных кресел).

Кроме того, новые автобусы оснащены двигателями экокласса «Евро-5», климат-контролем, системой ГЛОНАСС, электронными табло, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами, а также датчиками, которые не дадут дверям закрыться, если пассажир еще не зашел или не вышел.

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#Новости#Тюменская область#Автобусы#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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