IV Областной форум «Семья» приглашает к участию родителей и детей

Кроме множества шоу, игровых зон и 24-х мастер-классов для детей в программе форума запланированы 15 зон индивидуальных консультаций для родителей. Также старшие члены семьи смогут посетить любую из 12 обучающих лекций на тему психологии, государственных льгот и инклюзивного образования.
«На каждой лекции мы будем разыгрывать семейный билет на игротеку „Конструктория“, которая пройдет в Тюмени 20 апреля, — рассказывает организатор форума, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, — его будут отдавать за самый интересный вопрос спикерам».
А спикеров будет, о чем спросить. Вот лишь часть заявленных тем для общения:
Если у вас маленькие дети, то, чтобы посетить лекции, вы можете оставить детей от 1,5 до 5 лет под присмотром бебиситеров и педагогов центра «Лукошко», а дети от 6 лет и старше найдут, чем занять себя в зоне мастер-классов, которые будут идти в режиме non-stop.
С 10:00 на 2 этаже Технопарка начнет работу зона индивидуальных консультаций. Там можно будет узнать новинки о грудном вскармливании, проконсультироваться со специалистами департаментов города и области о льготах и субсидиях, поговорить с детскими психологами, логопедами и остеопатами.
«Здоровье ребенка — главная ценность для любого родителя, поэтому вполне логично, что этот тематический блок традиционно входит в повестку форума „Семья“, — рассказывает постоянный участник форума, к. м. н., директор АНО „Тюменский институт мануальной медицины“ Игорь Аптекарь. — Специалисты нашей клиники, участвуя в таких мероприятиях, стараются как можно полнее информировать родителей о том, чем и в каких случаях может быть полезен врач-остеопат. Мы рассказываем, как он взаимодействует с другими специалистами, где можно получить квалифицированную остеопатическую помощь. Проводим не только лекции и мастер-классы, но и индивидуальные консультации, стараемся сделать остеопатию понятной и доступной».
Традиционно для всех гостей форума ароматный кофе и фирменные десерты приготовит кофейня «Шоколадница». А самых голодных участников в этом году ждут фирменные сэндвичи и сытные закуски. Детям предложат морс и тематические пирожные. Также в 12:00, 13:00 и 14:00 «Шоколадница» впервые в Тюмени проведет широкомасштабную акцию «Напиток за улыбку».