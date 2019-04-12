IV Областной форум «Семья» приглашает к участию родителей и детей

«Здоровье ребенка — главная ценность для любого родителя, поэтому вполне логично, что этот тематический блок традиционно входит в повестку форума „Семья“, — рассказывает постоянный участник форума, к. м. н., директор АНО „Тюменский институт мануальной медицины“ Игорь Аптекарь. — Специалисты нашей клиники, участвуя в таких мероприятиях, стараются как можно полнее информировать родителей о том, чем и в каких случаях может быть полезен врач-остеопат. Мы рассказываем, как он взаимодействует с другими специалистами, где можно получить квалифицированную остеопатическую помощь. Проводим не только лекции и мастер-классы, но и индивидуальные консультации, стараемся сделать остеопатию понятной и доступной».