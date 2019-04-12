Что делать в Тюмени, если не собираешься в армию?

Купить билеты можно в кассах стадиона «Геолог» (12 апреля – с 12.00 до 18.00, 13 апреля – с 12.00 до 16.00), Дворца спорта (с 12.00 до 18.00), молодёжного театрального центра «Космос» (в пятницу – с 10.00 до 19.00, по техническим причинам в субботу работать не будет), ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (с 10 до 22 часов), ТРЦ «Кристалл» (с 10 до 22 часов), ТРЦ «Солнечный» (с 10 до 22 часов), МФК «Калинка» (офис 507, вход через банк, в пятницу – с 9 до 18 часов). Возможен наличный и безналичный расчёт.