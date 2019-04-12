Что делать в Тюмени, если не собираешься в армию?

Программа позволит узнать о первом полете в космос и услышать биографию знаменитого космонавта Ю.А. Гагарина. В процессе мероприятия участники будут выполнять ряд творческих и интересных заданий, направленных на закрепление темы. Завершением станет интеллектуальная игра. Принимаются заявки от групп численностью 10 и более человек. Подробности и запись по телефону: 68-11-11. Категория 10+
Когда: 12 апреля в 16:00; 14 апреля в 14:00
Где: исторический парк «Россия – моя история» (Орджоникидзе, 47)
Стоимость: 200 рублей с человека
Это мистический детектив и одновременно черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт, где изучает внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не дает возможности предвидеть развязку преступления. Зрителя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным.
Когда: 12 апреля в 19:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 250 — 450 рублей
В этот вечер для тебя играют: I-scream, Комета Галлея, Alpa Mart и Sequoia.
Когда: 12 апреля в 19:00
Где: Rocketa club (ул. Мурманская, 35)
Стоимость: 300 рублей
«Ночи в садах Испании» – одна из вершин творчества композитора де Фальи. В этой музыке полно и глубоко выражены и поэзия испанской природы, и лирический строй испанской души.
Когда: 12 апреля в 22:00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 400 — 800 рублей
Для тех, кто любит музыку 90-х и хочет не просто оторваться, но еще и окунуться в былые лихие времена.
Когда: 12 апреля в 21:00
Где: ДК «Водник» (ул. Судоремонтная, 1а)
Стоимость: 250 рублей
Тебя традиционно ждут два танцпола. Капитанский мостик: Drum&Bass / Dubstep / Breaks / Trap. Резиденты CollapSYS Crew: Trancecore / Norza / BOO / Slowmotion / Evirart. Навигационная рубка: Progressive House / Bass House / Future House. Выпускники Школы DJ в Тюмени | Concept.
Когда: 12 апреля в 23:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный
Проверь, чего стоят твои знания русского языка. Требуется регистрация на официальном сайте.
Когда: 13 апреля в 13:00
Где: список точек здесь
Участие бесплатно
Наши футболисты отчаянно борются за сохранение прописки в ФНЛ, и им нужна наша поддержка.
«Тюмень» огорчает соперников голами уже в пяти матчах подряд, и намерена порадовать болельщиков хорошей игрой и победой над сильным соперником.
Перед матчем на втором этаже стадиона «Геолог» состоится автограф-сессия с футболистами сибирского коллектива, а после – розыгрыш крутых призов.
Купить билеты можно в кассах стадиона «Геолог» (12 апреля – с 12.00 до 18.00, 13 апреля – с 12.00 до 16.00), Дворца спорта (с 12.00 до 18.00), молодёжного театрального центра «Космос» (в пятницу – с 10.00 до 19.00, по техническим причинам в субботу работать не будет), ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (с 10 до 22 часов), ТРЦ «Кристалл» (с 10 до 22 часов), ТРЦ «Солнечный» (с 10 до 22 часов), МФК «Калинка» (офис 507, вход через банк, в пятницу – с 9 до 18 часов). Возможен наличный и безналичный расчёт.
Электронные билеты круглосуточно можно купить на сайте kassir.ru.
Оставить автомобиль болельщики могут на парковке возле набережной, здания круглой бани, спорткомплекса ТГУ, центра «Панорама» и в районе остановки «ТВВИКУ».
Когда: 13 апреля в 15:00
Где: стадион «Геолог» (ул. Коммуны, 22)
Стоимость: 200 — 400 рублей
Нейрографика – прежде всего, рисование, которое не требует никаких навыков! Ты будешь творить своим мышлением, сознанием. Этот метод связан с цвето- и арт-терапией. Участники нарисуют нейродрево как проекцию своего желаемого состояния. Не то состояние, которые тебя не устраивает, а то, которое ты хочешь приумножить и проявить в своей жизни.
Все материалы включены в стоимость. Тебя ждут уютная атмосфера, ароматный кофе, вкусный чай и множество печенья. Требуется регистрация по телефону: 46-84-09.
Когда: 13 апреля в 16:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 800 рублей
Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества. Книга встречи: Эрик-Эмманюэль Шмитт «Ночь огня». Подробнее по телефону: 26-43-74.
Когда: 13 апреля в 16:00
Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт 15/1)
Вход свободный (с собой приветствуются всякие сладости)
Спектакль по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко, где действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем. Впрочем, все ситуации связаны с любовными сюжетами.
Когда: 13 апреля в 18:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 250 — 450 рублей
Очередная улётная вечеринка в стиле музыки нулевых годов.
Когда: 13 апреля в 23:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Стоимость: после 23:00 — 150 рублей
Alexey Romeo — один из самых известных и креативных диджеев, входящий в тройку лучших House DJs России на протяжении последних 15 лет, самый продаваемый DJ за все время (CD) по данным музыкальных магазинов и сетей. На протяжении 15 лет ведущий радио-шоу на Radio Record - первой танцевальной радиостанции в Роcсии, в настоящее время - ведущий собственного шоу White Knight на радио Megapolis FM Москва.
Alexey Romeo — интеллектуальная подача House и Tech House, для любителей качественной электронной музыки как в России, так и на международном рынке.
Бронь столиков по телефону: 67-22-77.
Когда: 13 апреля в 23:59
Где: ATMOSPHERE Bar (ул. Ямская, 22)
Стоимость: от 500 рублей
Спектакль по рассказам Редьярда Киплинга о Маугли из «Книги джунглей» в постановке театральной студии «Будильник». Спектакль в жанре фриран-драмы о поиске своего жизненного пути и о значении дружбы, честности, справедливости. Для современной молодежи. Фриран - спортивная дисциплина, сходная с паркуром.
На спектакле киплинговские джунгли пересекутся с современным миром. Вместе с Маугли вам предстоит разобраться, по каким законам жить: людей или джунглей.
Бронь билетов по телефону: 8 (982) 985-52-89.
Когда: 13 и 14 апреля в 19:00
Где: театральная мастерская «Будильник» (ул. Монтажников, 61)
Стоимость: 500 рублей
Режиссер и художественный руководитель театральной компании Crossway Юлия Вологжанина выступит в качестве спикера. Она поставила первый инклюзивный спектакль в Тюмени и планирует раскрыть тему именно через современное искусство в России. Требуется регистрация.
Когда: 14 апреля в 10:00
Где: общественное пространство «Точка кипения» (Тюменский технопарк, ул. Республики, 142)
Вход свободный
Крупеничка — славянская обережная кукла, притягивающая в дом достаток и богатство. Основным ее символом является крупа, которая означает хороший урожай и прибыль. Крупеничку традиционно делали без лица, как и остальных обрядовых кукол на Руси.
Сейчас обрядовые куклы переживают второе рождение. Все больше людей интересуются своими корнями и древней культурой своих предков. Практику изготовления славянских кукол используют в своей работе психологи в виде арт-терапии для детей и взрослых. Сделай свою куклу с душой, и она отплатит тебе добром.
Требуется регистрация по телефону: 46-84-09.
Когда: 14 апреля в 14:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 700 рублей
Остроумная, ироничная, с неожиданным сюжетным ходом комедия о том, как драматург театральной труппы под названием «Академия смеха» приходит к только что назначенному Цензору при отделе общественной безопасности токийской полиции, чтобы получить разрешение на постановку новой комедии.
Когда: 14 апреля в 18:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 161 — 900 рублей
Семье эвенков-оленеводов Васильевых, ведущей традиционный кочевой образ жизни, советская власть в лице председателя совета «Шута-Палача» не оставляет выбора. Они должны бросить привычную жизнь, вступить в колхоз и жить в посёлке. Почему для коренных жителей тайги это означает гибель? Почему они принимают другое, страшное, совершенно непонятное нам, но единственно возможное для них решение?
Феномен коллективных самоубийств среди малочисленных народов Севера и Сибири – явление малоизвестное и почти неизученное. Эту трагическую и деликатную тему поднимает спектакль «Последнее пришествие».
Когда: 14 апреля в 18:00
Где: ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1)
Стоимость: 500 рублей
Ты услышишь не только лучшие шутки от опытных стендаперов, но и новый материал от перспективных новичков.
Когда: 14 апреля в 20:30
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный