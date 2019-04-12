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Чемезов попрощался с тюменской облдумой и извинился перед избирателями

12 апреля 2019, 06:38
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
В Тюмени сегодня, 12 апреля, на заседании областной думы депутаты единогласно прекратили полномочия бывшего коллеги Олега Чемезова. Вопрос об этом в своем письменном заявлении от 25 марта поставил сам Чемезов.

Досрочные полномочия прекращены в связи с тем, что Олег Чемезов перешел на работу в правительство Свердловской области. Там он будет отвечать за региональную экономическую политику. Глава Тюменской области Александр Моор пожелал ему удачи.

На вступлении Чемезов извинился перед избирателями, потому что, по его словам, «не выполнил того, что начинал». Но он отметил, что жизнь развивается своим путем, поэтому, сказал Чемезов, они через некоторое время выберут достойного представителя.

«Тюмень и Тюменская область занимают существенную часть в моем сердце, и их оттуда никак не вытеснить», — подытожил Чемезов.

Он уже работает в Екатеринбурге. В первый день апреля его представил губернатор области Евгений Куйвашев.

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