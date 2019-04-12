Банк «Открытие» закончил I квартал с прибылью в 18,5 млрд рублей

Завершение этапа интеграции внутри банковской группы и перезапуск ключевых бизнес-процессов привел к значительному росту основных показателей работы «Открытия», сообщают «Новые известия».
Так, объем чистых доходов по процентам в первом квартале текущего года составил 15,9 миллиардов рублей, а объем комиссионных - 4,9 миллиардов. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 10% и стал равен 229 миллиардам рублей, а кредитный портфель юридических - стал больше на 7% (48,3 миллиарда) и теперь равен 754 миллиардам рублей. Привлеченные средства клиентов так же, как и в прошлом периоде, составляют 1,23 триллиона рублей. Из них большая часть - 829 миллиардов - принадлежит физлицам. Важнейший показатель работы банка, его регуляторный капитал, по состоянию на 1 апреля был равен 310 миллиардам рублей. Его рост с начала года достиг 7%. Норматив достаточности капитала H1.0 возрос до 19%.
Положительные результаты деятельности «Открытия» не могли не отметить рейтинговые агентства России и зарубежья. Так, агентство Moody’s увеличило на две ступени (с B1 до Ba2) долгосрочные рейтинги банка. Другим агентством был увеличен на две ступени рейтинг кредитоспособности «Открытия». Усиление позиций по капиталу в результате присоединения Бинбанка и уменьшение объема проблемных активов, несомненно, повлияли на эти решения.
Помимо этого, аналитики рейтинговых агентств отмечают стабильную позицию банка на рынке и его ликвидность. «Открытие» в марте 2019 года вошел в сто самых надежных российских кредитных организаций по мнению журнала Forbes.