Банк «Открытие» закончил I квартал с прибылью в 18,5 млрд рублей

Так, объем чистых доходов по процентам в первом квартале текущего года составил 15,9 миллиардов рублей, а объем комиссионных - 4,9 миллиардов. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 10% и стал равен 229 миллиардам рублей, а кредитный портфель юридических - стал больше на 7% (48,3 миллиарда) и теперь равен 754 миллиардам рублей. Привлеченные средства клиентов так же, как и в прошлом периоде, составляют 1,23 триллиона рублей. Из них большая часть - 829 миллиардов - принадлежит физлицам. Важнейший показатель работы банка, его регуляторный капитал, по состоянию на 1 апреля был равен 310 миллиардам рублей. Его рост с начала года достиг 7%. Норматив достаточности капитала H1.0 возрос до 19%.