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Здания отдела МВД «Заводоуковский» построит курганская компания

11 апреля 2019, 05:13
Фото: pixabay.com
Заказчики строительства зданий отдела МВД «Заводоуковский» отдали предпочтение курганской, а не тюменской компании.
Сюжет
Тюмень

На сайте госзакупок завершился аукцион на строительство комплекса зданий для нужд межмуниципального отдела МВД «Заводоуковский». Всего было подано две заявки, одна из которых от тюменской компании «Зеленый квадрат», вторая - от курганской компании ООО «Арагацстрой». Предпочтение было отдано последней.

За 348,1 млн рублей компания из Курганской области должна будет к 2020 году построить административное здание, стоянку, изолятор временного содержания, гаражи. Финансирование проекта будет идти из ​федерального бюджета.

Начальная цена контракта составляла 349,8 млн рублей. Тюменская и курганская компании снизили стоимость работ по заявке до 348,1 млн рублей. Несмотря на одинаковую цену, возводить объект будет компания не из Тюменской области.

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#Новости#Заводоуковск#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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