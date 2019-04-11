Здания отдела МВД «Заводоуковский» построит курганская компания

На сайте госзакупок завершился аукцион на строительство комплекса зданий для нужд межмуниципального отдела МВД «Заводоуковский». Всего было подано две заявки, одна из которых от тюменской компании «Зеленый квадрат», вторая - от курганской компании ООО «Арагацстрой». Предпочтение было отдано последней.