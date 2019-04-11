ВКонтакте переформатировала приложение VK Coin

Сервис VK Coin ВКонтакте запустила 1 апреля. В нём пользователи могли зарабатывать виртуальную валюту, нажимая на кнопку и приобретая ускорения, чтобы виртуальная валюта начислялась автоматически. Если игрок запускал VK Coin со страницы сообщества, то он пополнял не только личный счёт, но и баланс паблика. Пользователи и сообщества, у которых больше всего виртуальных денег, попадали в топ.