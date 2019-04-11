В Ялуторовске осудят водителя, из-за которого в ДТП пострадал ребенок

В конце прошлого года фигурант уголовного дела в вечернее время суток, после употребления алкогольных напитков, поехал на рыбалку на технически неисправном, не имеющем внешних световых устройств самодельном механическом транспортном средстве. Водительских прав он не имел.
По дороге у него закончилось топливо. Мужчина оставил транспорт на проезжей части, не выставил знак об аварийной остановке, и ушел искать бензин.
На его самодельное транспортное средство наехал автомобиль «Ниссан X-TRAIL», после чего иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в «KIA RIO» с прицепом. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «KIA», ему был причинен тяжкий вред здоровью.
Фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.