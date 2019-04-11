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В Ялуторовске осудят водителя, из-за которого в ДТП пострадал ребенок

11 апреля 2019, 05:34
Фото: pixabay.com
В суд города Ялуторовска направлено дело в отношении 40-летнего жителя района, его обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Сюжет
Тюмень

В конце прошлого года фигурант уголовного дела в вечернее время суток, после употребления алкогольных напитков, поехал на рыбалку на технически неисправном, не имеющем внешних световых устройств самодельном механическом транспортном средстве. Водительских прав он не имел.

По дороге у него закончилось топливо. Мужчина оставил транспорт на проезжей части, не выставил знак об аварийной остановке, и ушел искать бензин.

На его самодельное транспортное средство наехал автомобиль «Ниссан X-TRAIL», после чего иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в «KIA RIO» с прицепом. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «KIA», ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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