В Ялуторовске осудят водителя, из-за которого в ДТП пострадал ребенок

На его самодельное транспортное средство наехал автомобиль «Ниссан X-TRAIL», после чего иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в «KIA RIO» с прицепом. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «KIA», ему был причинен тяжкий вред здоровью.