В Тюмени мужчину обвиняют в незаконной вырубке леса на 31 млн рублей

Мужчина 1989 года рождения работал в одной из организаций по заготовке леса. Участок около деревни Петрунькино Тюменской области был законно выделен для этих целей. Древесина обрабатывалась на пилораме.
Следователи полагают, что подозреваемый срубил 2,5 тыс. сосен и 200 берез. По данным правоохранительных органов, общий ущерб от действий злоумышленника составил 31 млн рублей. В настоящий момент курганец находится под стражей. Ему вменяется ч. 3 ст. 260 УК РФ. Ему грозит до 7 лет колонии.
В 2018 году в отношении «чёрных лесорубов» возбуждено 48 уголовных дел. Общий ущерб от незаконных действий составил 55 млн рублей. За различные экологические преступления завели 263 дела.