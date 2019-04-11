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В Тюмени мужчину обвиняют в незаконной вырубке леса на 31 млн рублей

11 апреля 2019, 12:09
Фото: УМВД по Тюменской области
Курганца обвиняют в вырубке леса в Нижнетавдинском районе на 31 млн рублей. По информации УМВД Тюменской области, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Мужчина 1989 года рождения работал в одной из организаций по заготовке леса. Участок около деревни Петрунькино Тюменской области был законно выделен для этих целей. Древесина обрабатывалась на пилораме.

Следователи полагают, что подозреваемый срубил 2,5 тыс. сосен и 200 берез. По данным правоохранительных органов, общий ущерб от действий злоумышленника составил 31 млн рублей. В настоящий момент курганец находится под стражей. Ему вменяется ч. 3 ст. 260 УК РФ. Ему грозит до 7 лет колонии.

В 2018 году в отношении «чёрных лесорубов» возбуждено 48 уголовных дел. Общий ущерб от незаконных действий составил 55 млн рублей. За различные экологические преступления завели 263 дела.

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#Новости#Лес#Черные лесорубы#Александр Мязин#Происшествия
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