Тюменцы требуют отключить отопление. Энергетики объясняют, почему рано

При этом регулировать температуру в доме обязаны управляющие компании, напоминают некоторые граждане. «Фиксируй температуру. Жарко - вызывай представителя УК, каждый день, замеряйте температуру, составляйте акт. Потом в суд, что температура в квартире не соответствует норме, - советует один из подписчиков паблика. - Гораздо проще в интернетике ныть, руководство ТЭЦ, причем тут они то вообще? Вот они сидят, руководители ТЭЦ, им надо сложный опасный производственный объект обслуживать, сидят на планерках и думают каждый день, а какая там температура у Васи Пупкина квартире? Потеет ли у него дитятко? Наверное, они тоже не своими хотелками руководствуются?».