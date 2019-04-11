Тюменцы требуют отключить отопление. Энергетики объясняют, почему рано

«Уважаемое руководство ТЭЦ, вы можете убавить свою печку? В квартире находиться невозможно, с открытыми окнами в квартире +30!», - написал житель района пр. Геологоразведчиков.
Обращения от горожан поступают и в «УСТЭК». В компании отмечают, что граждане ежедневно звонят энергетикам с просьбами снизить температуру в сети.
Некоторые горожане выходят из положения, снижая подачу теплоносителя в батареи. Впрочем, регулирующие краны есть далеко не у всех тюменцев. «Вот хорошо вам, краны стоят, а в нашем доме невозможно поставить краны так как система отопления сделана неправильно», - жалуется тюменка Татьяна Штромило.
Впрочем, находятся и те, кто уверен в обманчивости погоды за окном. «Сейчас отключат, и как закон подлости холода ударят. А потом все те же будут тут скулить, что замерзают, и включите им отопление!», - написала Евгения Новопашина.
При этом регулировать температуру в доме обязаны управляющие компании, напоминают некоторые граждане. «Фиксируй температуру. Жарко - вызывай представителя УК, каждый день, замеряйте температуру, составляйте акт. Потом в суд, что температура в квартире не соответствует норме, - советует один из подписчиков паблика. - Гораздо проще в интернетике ныть, руководство ТЭЦ, причем тут они то вообще? Вот они сидят, руководители ТЭЦ, им надо сложный опасный производственный объект обслуживать, сидят на планерках и думают каждый день, а какая там температура у Васи Пупкина квартире? Потеет ли у него дитятко? Наверное, они тоже не своими хотелками руководствуются?».
В пресс-службе АО «УСТЭК» изданию сообщили, что температура подачи теплоносителя на выходе из ТЭЦ устанавливается согласно графику, утвержденному вместе со схемой теплоснабжения Тюмени, в соответствии с действующим законодательством.
«В документе определена зависимость температуры подачи на источниках от температуры наружного воздуха. Краткосрочный прогноз погоды теплоснабжающей организации предоставляет «Обь-Иртышское УГМС». В настоящий момент установленные параметры соблюдаются», - заметили в компании.
В то же время в «УСТЭК» напомнили, что обязанность по регулировке внутридомовых систем отопления возложена на обслуживающие жилой фонд организации: управляющие компании и ТСЖ.
Отметим, что отопительный сезон в Тюмени завершится только после публикации соответствующего постановления городской администрацией. По нормативу, в течение пяти суток для этого среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов.
Для справки, в 2018 году отопительный сезон официально завершился 25 мая.
Судя по прогнозу на ближайшую неделю, еще возможно заметное похолодание воздуха в областной столице. Так, в воскресенье температура может опуститься до +2 градусов. В среду, 17 апреля, ожидается -1.