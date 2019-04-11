«Тольяттиазот» продолжает борьбу с рейдерами

Несмотря на этот факт, уголовное дело постоянно ослабевает. В тот период, который указали следователи, счёт компании пополнили 65 млрд рублей, перечисленные в виде оплаты. Эту сумму использовали для выплат сотрудникам, отчисления налогов и дивидендов. Привлеченные следствием эксперты не смогли справиться с оценкой того ущерба, который нанесли «Тольяттиазоту». В последствии, этих экспертов не привлекли в качестве свидетелей в суде. Сам этот судебный процесс является одним из многих других, касающихся компании. Большинство из этих дел расследует старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор Туманов. Методы его работы может охарактеризовать арест Александр Кореченко, который является 68-летним оценщиком. Он не стал давать признательные показания и выступать с обвинением против представителей «Тольяттиазота».