«Тольяттиазот» продолжает борьбу с рейдерами

Дело в том, что «Тольяттиазот» является постоянным участником судебных дел, в которые ее вовлекают её миноритарные акционеры. Одним из резонансных дел касается хищения у компании 85 млрд рублей, в котором обвиняют её бывшее правление, рассказало издание «Новые известия».
Следователи полагают, что обвиняемые произвели хищение аммиака и карбида на сумму 85 млрд рублей в период с 2007 по 2012 год. Его продажу они осуществили по цене ниже рыночной. В качестве покупателя выступила швейцарская компания Nitrochem Distribution AG.
Несмотря на этот факт, уголовное дело постоянно ослабевает. В тот период, который указали следователи, счёт компании пополнили 65 млрд рублей, перечисленные в виде оплаты. Эту сумму использовали для выплат сотрудникам, отчисления налогов и дивидендов. Привлеченные следствием эксперты не смогли справиться с оценкой того ущерба, который нанесли «Тольяттиазоту». В последствии, этих экспертов не привлекли в качестве свидетелей в суде. Сам этот судебный процесс является одним из многих других, касающихся компании. Большинство из этих дел расследует старший следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор Туманов. Методы его работы может охарактеризовать арест Александр Кореченко, который является 68-летним оценщиком. Он не стал давать признательные показания и выступать с обвинением против представителей «Тольяттиазота».
По решению Московского апелляционного суда, его освободили осенью прошлого года. В суде также заявили, что Кореченко арестовали только в связи с безосновательными обвинениями Туманова.
По имеющейся информации, генерал-майор предпочитает проводить обыски лично. Они проходят не только с изъятием важных материалов для дела, но и семейных фотографий. Известно, что он часто заявлял о том, что хотел бы начать с задержания 10-12 человек.
Компания видит в этих сложностях целенаправленное воздействие компании «Уралхим» и Евгения Седыкина, которые выступают в качестве миноритарных акционеров «Тольяттиазота». Таким образом, они пытаются перевести компанию в своё владение.
Следственные действия показали, что эти акционеры несколько раз действовали противозаконно в процессе относящихся к «Тольяттиазоту» уголовных дел. В частности, Седыкина, уже привлекали к ответственности за противоправные действия по отношению к компании.
«Уралхим» и ее владелец Дмитрий Мазепин часто используют подобные инструменты конкурентной борьбы. Хотя эта компания считается одной из наиболее крупных в своей отрасли, сейчас она испытывает большие финансовые сложности. Мазепин рассматривает поглощение большой и прибыльной компании как способ решения проблем своего базового вложения.