Обращение губернатора Иркутской области к Заксобранию обернулось скандалом

Однако ожидаемых оваций он не получил, а вместо этого из зала стали доноситься возгласы с требованием сменить руководство. После начались уличные пикеты.
Издание irk.today сообщает, что Левченко не успел начать свое выступление, как из зала послышались возгласы и выкрики «Этот губернатор нам не нужен! Пусть ответит за свои обещания!». Люди даже развернули плакат с такой же надписью.
Кроме того, жители Иркутска провели пикеты в разных частях города. Надписи на их плакатах напоминали о том, что Левченко обещал услышать слово каждого. Также плакаты пестрили лозунгами «Прекратите уничтожать леса Иркутской области» и «Защитим Байкал».
Население города категорически недовольно работой нынешнего губернатора. Так, одна из местных пенсионерок потребовала признать работу компании «Звезда» недобросовестной, так как по ее вине люди остались без лифтов. Молодая жительница областного центра выступала с плакатом против строительства туберкулезного диспансера на территории микрорайона Синюшина гора.
Правоохранители также подходили к пикетчикам. Позже стало известно о задержаниях. Все задержанные находятся в отделении полиции №7.
В ходе своей речи Левченко сообщил, что все в области хорошо. При этом крупные проблемы региона он просто не затронул. К примеру, по его мнению, Иркутская область находится на втором месте по росту зарплат бюджетников среди всех регионов страны. Однако он забыл, что для этого учителям приходится работать на две и 2,5 ставки.
Гордость Иркутской области – это лесные насаждения. Однако и тут Левченко приукрасил действительность. По его словам, незаконные вырубки деревьев в регионе упали на 40%. На самом же деле министр лесного комплекса принял, так называемые, «санитарные рубки». По словам жителей, «черные санитары» проводят вырубку тайги в заказниках, вдоль берегов рек и, при этом оказывается, делают все в рамках закона. Ко всему прочему, против министра и его заместителя возбуждено уголовное дело, однако чиновник все еще продолжает работать.
Кроме того, губернатор заявил, что аэропорт Усть-Илимска передали в собственность области, и в апреле он уже начнет перевозить пассажиров. Но ранее аэропорт Иркутска также был передан в собственность области и до сих пор ждет обещанной реконструкции.
С «мусорной реформой» область также не справилась. У муниципалитетов попросту нет денег, чтобы обустроить площадки для контейнеров.
Жители области настолько недовольны работой губернатора Левченко, что в Сети стали появляться петиции с призывом снять его с должности, а руководить регионом поставить шоумена Сергея Зверева, который ранее выступил в защиту Байкала.