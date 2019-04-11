Обращение губернатора Иркутской области к Заксобранию обернулось скандалом

Гордость Иркутской области – это лесные насаждения. Однако и тут Левченко приукрасил действительность. По его словам, незаконные вырубки деревьев в регионе упали на 40%. На самом же деле министр лесного комплекса принял, так называемые, «санитарные рубки». По словам жителей, «черные санитары» проводят вырубку тайги в заказниках, вдоль берегов рек и, при этом оказывается, делают все в рамках закона. Ко всему прочему, против министра и его заместителя возбуждено уголовное дело, однако чиновник все еще продолжает работать.