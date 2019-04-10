nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Тюменской области фиктивно прописал в квартире 13 мигрантов

10 апреля 2019, 13:04
Фото: pixabay.com
УМВД региона сообщает о выявлении квартиры в Тобольске, где местный житель фиктивно прописал 13 мигрантов. Он не намеревался предоставлять им жильё.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Известно, что тоболяк 1973 года рождения с начала 2019 года безвозмездно прописал в квартире иностранцев для их трудоустройства. Мужчина полностью сознался в содеянном.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранных лиц. Злоумышленнику грозит крупный штраф или ограничение свободы на 3 года.

В феврале 2019 года прокуратура ЦАО сообщила, что 20-летняя тюменка прописала в одном из домов сразу 99 мигрантов. При этом ранее она уже привлекалась судом за аналогичное преступление. За 2018 год она поставила на учет почти 150 лиц без гражданства РФ и была оштрафована на десятки тысяч рублей.

Материалы по теме
20-летняя тюменка прописала в доме 99 мигрантов
#Новости#Миграция#МВД#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25