Житель Тюменской области фиктивно прописал в квартире 13 мигрантов

В феврале 2019 года прокуратура ЦАО сообщила, что 20-летняя тюменка прописала в одном из домов сразу 99 мигрантов. При этом ранее она уже привлекалась судом за аналогичное преступление. За 2018 год она поставила на учет почти 150 лиц без гражданства РФ и была оштрафована на десятки тысяч рублей.