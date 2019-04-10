Житель Тюменской области фиктивно прописал в квартире 13 мигрантов

На данный момент возбуждено уголовное дело. Известно, что тоболяк 1973 года рождения с начала 2019 года безвозмездно прописал в квартире иностранцев для их трудоустройства. Мужчина полностью сознался в содеянном.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранных лиц. Злоумышленнику грозит крупный штраф или ограничение свободы на 3 года.
В феврале 2019 года прокуратура ЦАО сообщила, что 20-летняя тюменка прописала в одном из домов сразу 99 мигрантов. При этом ранее она уже привлекалась судом за аналогичное преступление. За 2018 год она поставила на учет почти 150 лиц без гражданства РФ и была оштрафована на десятки тысяч рублей.