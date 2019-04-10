Якушев разрешил северянам из аварийных домов переселяться в Тюмень

«Мы все понимаем, что в крупных городах всегда можно найти доступные и качественные квартиры. И, если человек в силу достижения, например, пенсионного возраста либо по каким-то иным причинам, согласен на переезд в другие регионы, в места более комфортные, мы сможем ему предоставить этот выбор. Здорово, что у нас будет такая законодательная возможность», - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.