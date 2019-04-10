Якушев разрешил северянам из аварийных домов переселяться в Тюмень

Механизмы переселения министр Владимир Якушев озвучил на международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге. По мнению главы министерства, такой подход может сэкономить бюджетные средства.
«Есть много хороших примеров ведомственных программ, когда отдельные предприятия такие программы ведут и переселяют тех, кто уже отработал на их предприятиях, в другие субъекты РФ с более комфортным проживанием людей. И мы считаем, что эту инициативу арктических регионов по решению проблемы за меньшие деньги необходимо поддержать», - заявил Владимир Якушев.
С аналогичными предложениями ямальские власти выходили на Минстрой еще в конце 2018 года. По состоянию на 1 апреля 2019 года объём аварийного жилищного фонда на Ямале, признанного таковым после 1 января 2012 года, составляет около 640 тыс. м2.
Корректировки федерального жилищного законодательства позволят северным регионам снизить затраты на строительство жилых домов в маленьких отдалённых посёлках, а их жителям – дадут возможность перебраться в более комфортные для проживания условия, отмечают в ямальском правительстве.
«Мы все понимаем, что в крупных городах всегда можно найти доступные и качественные квартиры. И, если человек в силу достижения, например, пенсионного возраста либо по каким-то иным причинам, согласен на переезд в другие регионы, в места более комфортные, мы сможем ему предоставить этот выбор. Здорово, что у нас будет такая законодательная возможность», - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Как только федеральные поправки в жилищное законодательство будут приняты, Ямал отредактирует собственную региональную программу. Пилотный проект в правительстве Ямала планируют запустить совместно с Тюменской областью, как одним из самых популярных у северян направлений для переезда.
«Вся история Тюменского региона неразрывно связана с освоением Севера. Мы уже давно больше чем соседи. С Ямалом и Югрой нас объединяет не только территория, но и судьбы целых поколений, - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. – С 2005 года реализуется программа «Сотрудничество», по которой жителям, выезжающим из автономных округов в Тюменскую область, предоставляются выплаты на приобретение жилья. Так, в Тюмени появились микрорайоны «Ямальский» и «Ямальский-2».
В 2018 году ямальцам предоставлено 400 социальных выплат. С использованием государственной поддержки ими приобретено более 19 тыс. квадратных метров жилья. Для многодетных семей Ямала в регионе выделяются участки под индивидуальное жилищное строительство. Первые 155 участков готовы к заселению в Заводоуковском городском округе. 62 из них уже переданы ямальским семьям.
«В текущем году подготовим проектную документацию ещё на 258 участков в Тюменском районе. В Тюмени для многодетных семей выделено 125 участков, 45 из них предоставят ямальцам. Скоро начнём здесь строительно-монтажные работы. Тюменская область имеет необходимый опыт и готова стать новым домом для жителей Арктической зоны», - отметил Александр Моор.