В Тюмени только 60% больных ВИЧ получают антиретровирусную терапию

В прессе появилась информация, что 35 регионов РФ в прошлом году не закупили лекарства для людей с ВИЧ-инфекцией. Главный специалист отдела организации специализированной медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Елена Иванова прокомментировала ситуацию с закупками лекарственных средств.
«Никаких сокращений по антиретровирусной терапии нет. Наоборот, мы увеличиваем количество лиц, получающих такое лечение. Часть препаратов поступает за счет федеральных средств, часть за областные деньги. В 2018 году это 60,3% из тех, кому необходима терапия, они получают ее. Такая небольшая цифра говорит не о том, что у нас нет денег, а потому что кому-то не показана терапия, кто-то от нее пока отказывается», - рассказала Елена Иванова.
По словам представителя областного депздрава, ведомство планирует в 2019 году даже увеличить количество тех пациентов, которые будут получать антиретровирусную терапию.
«Доктора работают с пациентами, мы стараемся привлечь их на свою сторону, чтобы люди не закрывали глаза на свою болезнь», - уточнила Елена Иванова.