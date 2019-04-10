В Тюмени только 60% больных ВИЧ получают антиретровирусную терапию

«Никаких сокращений по антиретровирусной терапии нет. Наоборот, мы увеличиваем количество лиц, получающих такое лечение. Часть препаратов поступает за счет федеральных средств, часть за областные деньги. В 2018 году это 60,3% из тех, кому необходима терапия, они получают ее. Такая небольшая цифра говорит не о том, что у нас нет денег, а потому что кому-то не показана терапия, кто-то от нее пока отказывается», - рассказала Елена Иванова.