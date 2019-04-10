Тюменский регоператор рассказал о работе с контейнерными площадками

По СанПиНу не допускается загнивание и разложение мусора в контейнерах. В связи с этим строго регламентирована периодичность вывоза. В холодное время (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) вывоз мусора осуществляется не реже, одного раза в трое суток. В теплый период (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) мусоровозы должны вывозить ТКО ежедневно.