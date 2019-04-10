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Тюменский регоператор рассказал о работе с контейнерными площадками

10 апреля 2019, 10:31
Фото: «НашГород»
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО» опубликовал ответы на самые часто задаваемые вопросы, касающиеся контейнерных площадок в Тюменской области.
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Тюмень

В компании отметили, что недовольство жителей вызывает захламление площадок, мусор вне контейнеров. По этом поводу регоператор получает много обращений от граждан.

Кто отвечает за порядок на контейнерных площадках?

Регоператор отвечает исключительно за обращение с ТКО, напомнили в «ТЭО». Его ответственность наступает в момент погрузки в мусоровоз на площадке накопления мусора. Отходы, не относящиеся к ТКО (листва, ветви деревьев, аккумуляторные батареи, термометры, ртутные лампы и прочее), должны вывозить лицензированные на это компании.

УК, следящая за домом, отвечает и за прилегающую территорию, в том числе, за площадку. Именно УК проводит её уборку и ремонт, а при необходимости – дератизацию и дезинсекцию.

По закону региональный оператор собирает, транспортирует, обрабатывает и захоранивает ТКО на территории юга региона.

В соответствии с постановлением правительства «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», содержание общего имущества включает в себя организацию, обслуживание и очистку:

- Урн, установленных возле подъездов;

- Мусоропроводов;

- Мусороприемных камер;

- Контейнерных площадок.

Обязанности по содержанию контейнерных площадок распределены:

  • За площадками, которые не входят в состав общего имущества многоквартирного дома, должны следить сами собственники.
  • На придомовой территории многоквартирника обязанность содержания контейнерных площадок несут собственники помещений в многоквартирном доме.
  • В индивидуальном жилом секторе и на дачах, в случае отсутствия специально обустроенной контейнерной площадки, содержание мест накопления ТКО обеспечивается потребителями.
  • «Погрузка ТКО» (перемещение мусора с контейнерных площадок в мусоровоз для перемещения и уборка мест погрузки) и «Уборка мест погрузки» (подбор просыпавшегося, оброненного при погрузке мусора и его перемещение в мусоровоз) не входит в содержание общего имущества МКД и является сферой ответственности регионального оператора.

Кто определяет место размещения контейнерных площадок и количество контейнеров на них?

Организация мест (площадок) накопления ТКО в обязанности регоператора не входит (п. 3, 4 Главы 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039).

Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, принимая решения в соответствии с требованиями правил благоустройства муниципального образования, а также требованиям санитарных нормативов.

Правила ведения реестра контейнерных площадок были установлены на уровне законодательства в декабре 2018 года. Вести реестры должны муниципальные образования или главы поселений. Публиковаться реестр должен на сайте муниципального образования.

Чтобы попасть в реестр любое физическое или юридическое лицо вправе написать заявление в органы местного самоуправления и подать документы. Соответствие созданной контейнерной площадки требованиям законодательства лежит на органах МСУ. А задача регионального оператора – осуществлять регулярный вывоз мусора.

Во сколько вывозится мусор с придомовых контейнерных площадок?

Вывоз мусора осуществляется с 7.00 до 23.00. Для комфорта жителей (минимум шума) регоператор не вывозит ТКО раньше 7 утра и позже 23 часов.

Сколько раз в день забирают ТКО из контейнеров?

По СанПиНу не допускается загнивание и разложение мусора в контейнерах. В связи с этим строго регламентирована периодичность вывоза. В холодное время (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) вывоз мусора осуществляется не реже, одного раза в трое суток. В теплый период (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) мусоровозы должны вывозить ТКО ежедневно.

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