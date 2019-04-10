Три тюменских организации не оплачивают вовремя работу по госконтрактам

По данным прокуратуры региона, руководителей госкомпаний привлекли к ответственности. Выписаны штрафы на сумму 90 тыс. рублей. Более того, Служба заказчика по благоустройству ВАО приняла банковскую гарантию, которая не соответствует существующим нормативным актам. Директор организации был оштрафован УФАС.