Три тюменских организации не оплачивают вовремя работу по госконтрактам

По данным прокуратуры региона, руководителей госкомпаний привлекли к ответственности. Выписаны штрафы на сумму 90 тыс. рублей. Более того, Служба заказчика по благоустройству ВАО приняла банковскую гарантию, которая не соответствует существующим нормативным актам. Директор организации был оштрафован УФАС.
Отмечается, что на территории Тюменской области с начала 2019 года обнаружено 351 нарушение в части госзакупок. К ответственности привлечено 118 человек и возбуждено 1 уголовное дело.
В феврале 2019 года ФАС обнаружило сговор тюменских дорожников на общую сумму 677 млн. рублей. Подрядчики выставляли максимальные цены на свои услуги. Материалы дела были направлены в прокуратуру.