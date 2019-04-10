Сбербанк примет участие в городской выставке «День застройщиков Тюмени»

Порядка 20 крупнейших строительных компаний Тюмени соберутся вместе на одной площадке, чтобы рассказать горожанам о новостройках и возможностях выгодного приобретения жилья. Посетители выставки смогут узнать, какие районы города в ближайшее время прирастут новостройками, а какие жилые комплексы уже готовы к заселению новосёлов. В ходе мероприятия посетители смогут получить подробную консультацию по действующим ипотечным программам Сбербанка на первичном рынке жилья и подать заявку на кредит. Участники выставки смогут подать заявку на покупку жилья в новостройках по ставке от 8,5 %годовых или воспользоваться программой на рефинансирование ипотеки других банков по ставке 10,9 %годовых. Для молодых семей с детьми в Сбербанке доступна ипотека с льготной ставкой 6% годовых.