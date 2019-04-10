Петербургский Горный университет начнет сотрудничество с Лондонской биржей

На встрече присутствовала делегация ВУЗа и руководитель Департамента рынков первичного капитала от фондовой биржи Лондона Роберт Бранс. В диалоге эксперты отметили, что применяемые в настоящее время методы оценки активов компаний не отражают истинное состояние бизнеса. Это происходит потому, что анализ по показателю, оценивающему кадровый потенциал компании, не проводится, информирует издание forpost-sz.ru.
По словам ректора Горного университета Владимира Литвиненко, для успеха любого предприятия, помимо ресурсной базы, необходимы знания в области повышения эффективности работы. Поэтому ВУЗом совместно с Институтом материалов, минералов и горного дела (IOM3) был разработан механизм для определения кадрового потенциала.
Со стороны представителей Лондонской биржи была отмечена большая заинтересованность данной разработкой. Поэтому Роберт Барнс предложил перевести отношения между вузом и биржей на официальный уровень, подготовив для этого меморандум. Подписание документа планируется на июньском Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Основная идея, которую разработали специалисты университета, состоит в том, что выпускники ВУЗов должны несколько лет стажироваться в компании по своей специальности. После этого их знания будут оценены в рамках аттестации, после чего ими может быть получено звание «Профессиональный инженер».
Ценность этого экзамена - в том, что сдавшие его специалисты будут внесены в международный и национальный реестры. Это повысит не только ценность самого сотрудника, но и конкурентоспособность компании, где он работает, в целом. Вся накопленная о квалификации сотрудников информация будет отражена на бирже, а затем станет важным показателем стабильности бизнеса.