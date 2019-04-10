Петербургский Горный университет начнет сотрудничество с Лондонской биржей

Ценность этого экзамена - в том, что сдавшие его специалисты будут внесены в международный и национальный реестры. Это повысит не только ценность самого сотрудника, но и конкурентоспособность компании, где он работает, в целом. Вся накопленная о квалификации сотрудников информация будет отражена на бирже, а затем станет важным показателем стабильности бизнеса.