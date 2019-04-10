Моор выделил деньги на установку станции по очистке воды в Исетском районе

На сегодняшний день в Тюменской области реализуют один из двенадцати нацпроектов - «Экология». В контексте их воплощения в жизнь на территории Российской Федерации планируют построить 5 национальных парков, которые разместят на 3 млн гектаров. По предварительным прогнозам, особо охраняемые природные территории посетит около 4,3 млн человек. Кроме того, программа подразумевает ликвидацию 16 нелегальных свалок, а также 17 наиболее экологически опасных объектов.