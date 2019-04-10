Моор выделил деньги на установку станции по очистке воды в Исетском районе

Сейчас в селе, где живет более 780 человек, строится микрорайон на 156 жителей. Вода поступает из централизованного водопровода. Однако специальные очищающие сооружения на водозаборе отсутствуют.
Установка станции позволит селянам пользоваться чистой питьевой водой.
В прошлом году область оснастила павильонами по очистке воды 121 населенный пункт. В этом году еще 25 тысяч человек обеспечат качественной водой. Областной бюджет выделил на это 318 млн рублей.
Кроме того, строительно-монтажные работы завершены в двух водозаборах Тобольска.
Работа ведется в рамках национального проекта «Экология».
Ранее глава региона направил в бюджет областной столицы 11 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.
На сегодняшний день в Тюменской области реализуют один из двенадцати нацпроектов - «Экология». В контексте их воплощения в жизнь на территории Российской Федерации планируют построить 5 национальных парков, которые разместят на 3 млн гектаров. По предварительным прогнозам, особо охраняемые природные территории посетит около 4,3 млн человек. Кроме того, программа подразумевает ликвидацию 16 нелегальных свалок, а также 17 наиболее экологически опасных объектов.
Дата публикации: 25 декабря 2019 года