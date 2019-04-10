ГИБДД нашли таксиста, который уехал с места ДТП и стер следы отверткой

Используя камеры видеонаблюдения, автоинспекторы установили предполагаемого владельца машины. В ходе расследования было установлено, что владелец такси постарался удалить видимые повреждения после аварии отверткой. Подобным образом он хотел доказать, что следы от воздействия не совпадают с возможными повреждениями при ДТП 6 апреля. Однако это не помогло. За оставление места аварии 48-летний таксист привлечен к административной ответственности судом. В течение одного года ему запрещено управлять транспортным средством.