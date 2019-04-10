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ГИБДД нашли таксиста, который уехал с места ДТП и стер следы отверткой

10 апреля 2019, 10:32
Фото: ГИБДД Тюменской области
Инспекторы ГИБДД задержали водителя скрывшегося с места аварии в областной столице.
Сюжет
Тюмень

ДТП произошло 6 апреля около 20:00 на улице Мельникайте, 2. Сообщается, что виновник инцидента хотел быстрее проехать по узкой трассе и пошел на обгон автомобиля ВАЗ 2112. В результате его автомобиль КИА столкнулся с «Ладой». Пострадала 23-летняя девушка – пассажирка ВАЗ 2112.

Иномарка с места ДТП скрылась, но очевидцы запомнили, что это было такси марки КИА.

Используя камеры видеонаблюдения, автоинспекторы установили предполагаемого владельца машины. В ходе расследования было установлено, что владелец такси постарался удалить видимые повреждения после аварии отверткой. Подобным образом он хотел доказать, что следы от воздействия не совпадают с возможными повреждениями при ДТП 6 апреля. Однако это не помогло. За оставление места аварии 48-летний таксист привлечен к административной ответственности судом. В течение одного года ему запрещено управлять транспортным средством.

В Тюмени 28 февраля сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей такси. Горожане отмечают, что с ростом количества перевозчиков увеличивается аварийность и подобные проверки необходимы.

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#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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