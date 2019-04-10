nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ford загорелся на Товарном шоссе в Тюмени. Очевидцы слышали хлопок

10 апреля 2019, 11:39
Фото: ВКонтакте
В Тюмени на улице Товарное шоссе, 12 около 10:40 произошло возгорание автомобиля Ford. На место инцидента прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, у иномарки загорелся капот. Видео инцидента было размещено в городских соцсетях. На место ЧП прибыли 2 единицы спецтехники МЧС. Им понадобилось 8 минут, чтобы потушить возгорание.

По словам работников местного СТО, перед возгоранием он слышал хлопок. Изначально автомобилисты попытались потушить пожар с помощью огнетушителя. На данный момент дознаватели выясняют причины ЧП.

В Тюмени с начала года отмечено 6 случаев возгорания легковых автомобилей. 7 марта на улице Широтной, 165 загорелся Ford Focus. На помощь подъехал погрузчик, он зачерпнул снег и свалил его на полыхающий автомобиль. Огонь был локализован. Поступок вызвал одобрение пользователей сети в одном из тюменских пабликов.

Материалы по теме
В Тюмени загорелся Ford Focus, но на помощь приехал погрузчик со снегом
#Новости#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25