Ford загорелся на Товарном шоссе в Тюмени. Очевидцы слышали хлопок

По словам очевидцев, у иномарки загорелся капот. Видео инцидента было размещено в городских соцсетях. На место ЧП прибыли 2 единицы спецтехники МЧС. Им понадобилось 8 минут, чтобы потушить возгорание.
По словам работников местного СТО, перед возгоранием он слышал хлопок. Изначально автомобилисты попытались потушить пожар с помощью огнетушителя. На данный момент дознаватели выясняют причины ЧП.
В Тюмени с начала года отмечено 6 случаев возгорания легковых автомобилей. 7 марта на улице Широтной, 165 загорелся Ford Focus. На помощь подъехал погрузчик, он зачерпнул снег и свалил его на полыхающий автомобиль. Огонь был локализован. Поступок вызвал одобрение пользователей сети в одном из тюменских пабликов.