Ford загорелся на Товарном шоссе в Тюмени. Очевидцы слышали хлопок

В Тюмени с начала года отмечено 6 случаев возгорания легковых автомобилей. 7 марта на улице Широтной, 165 загорелся Ford Focus. На помощь подъехал погрузчик, он зачерпнул снег и свалил его на полыхающий автомобиль. Огонь был локализован. Поступок вызвал одобрение пользователей сети в одном из тюменских пабликов.