Варочные панели и роботов внесли в перечень технически сложных товаров

С 6 апреля 2019 года, согласно постановлению правительства, их больше нельзя возвращать продавцам без обнаруженных технических дефектов. Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, ранее граждане могли вернуть холодильник с морозильной камерой просто потому, что им не понравился цвет или размер.