Варочные панели и роботов внесли в перечень технически сложных товаров

С 6 апреля 2019 года, согласно постановлению правительства, их больше нельзя возвращать продавцам без обнаруженных технических дефектов. Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, ранее граждане могли вернуть холодильник с морозильной камерой просто потому, что им не понравился цвет или размер.
«Однако в случае, если обнаружен дефект, продавец не вправе отказать потребителю. Возможен возврат стоимости товара, гарантийный ремонт, либо же потребитель может потребовать обмена товара», - отметили в ведомстве.
Отметим, что также к технически сложным товарам в России относятся холодильники, морозильники, посудомоечные, автоматические стиральные, сушильные машины, кофемашины, электрические и комбинированные газоэлектрические духовые шкафы, кондиционеры и электрические водонагреватели.