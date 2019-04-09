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Варочные панели и роботов внесли в перечень технически сложных товаров

9 апреля 2019, 05:44
Фото: Pixabay
Комбинированные холодильники-морозильники, сушильные и стирально-сушильные машины, кухонные комбайны, электрические и комбинированные газоэлектрические варочные панели, встраиваемые микроволновые печи и роботы-пылесосы внесены в перечень технически сложных товаров.
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Тюмень

С 6 апреля 2019 года, согласно постановлению правительства, их больше нельзя возвращать продавцам без обнаруженных технических дефектов. Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, ранее граждане могли вернуть холодильник с морозильной камерой просто потому, что им не понравился цвет или размер.

«Однако в случае, если обнаружен дефект, продавец не вправе отказать потребителю. Возможен возврат стоимости товара, гарантийный ремонт, либо же потребитель может потребовать обмена товара», - отметили в ведомстве.

Отметим, что также к технически сложным товарам в России относятся холодильники, морозильники, посудомоечные, автоматические стиральные, сушильные машины, кофемашины, электрические и комбинированные газоэлектрические духовые шкафы, кондиционеры и электрические водонагреватели.

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#Новости#Роботы#Бытовая техника и электроника#Роспотребнадзор#Тюмень#Права потребителей#Эксклюзив#Павел Захаров#Технологии
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