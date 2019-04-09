В Тюмени ГК «Мать и дитя» открыла госпиталь за 3,2 млрд рублей

В медицинском учреждении оказывается помощь по 20 направлениям, среди которых акушерство, хирургия (в том числе и пластическая), гинекология, кардиологи. В центре шесть этажей, 164 койки. Планируется, что в год центр сможет принимать до 2,5 тыс. родов, 1,2 тыс. циклов ЭКО, 8,5 тыс. операций и до 220 тыс. посетителей.