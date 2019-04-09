В Тюмени ГК «Мать и дитя» открыла госпиталь за 3,2 млрд рублей

Строительство госпиталя площадью 15 тыс. кв. метров началось в 2017 году. Потратили на это 3,2 млрд рублей.
В медицинском учреждении оказывается помощь по 20 направлениям, среди которых акушерство, хирургия (в том числе и пластическая), гинекология, кардиологи. В центре шесть этажей, 164 койки. Планируется, что в год центр сможет принимать до 2,5 тыс. родов, 1,2 тыс. циклов ЭКО, 8,5 тыс. операций и до 220 тыс. посетителей.
В диагностическом центре представлены различные услуги, начиная от КТ и МРТ и заканчивая ангиографией. Гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер высоко оценил поддержку руководства Тюменской области. Он отметил, что это второй типовой госпиталь.
«Мать и дитя» объединяет шесть многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник. Они расположены во многих городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре, Казани, Владивостоке и в других регионах страны.