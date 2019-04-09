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В Тюмени 88-летний дед заразился ВИЧ половым путем

9 апреля 2019, 09:43
Фото: «Наш город»
Самый возрастной тюменец, заразившийся ВИЧ-инфекцией половым путем, родился в 1930 году, об этом рассказал на прошедшей пресс-конференции главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.
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Тюмень

Романов отметил, что ничего удивительного в этом случае нет, поскольку в наше время любой может приобрести в аптеке средства для усиления потенции. В целом же главврач центра отметил, что средний возраст заразившихся ВИЧ за последние годы в Тюмени заметно вырос.

За три месяца 2019 года в Тюменской области было зарегистрировано 386 случаев ВИЧ-инфекции. Доля женщин составила 43,3% или 167 случаев, а доля мужчин — 56,7% или 219 случаев.

По словам Владимира Романова, в Тюмени наиболее часто ВИЧ-инфекция выявляется в возрастной группе от 30 до 39 лет. В 2019 году доля группы составила 44% среди вновь зарегистрированных.

Доля детей и подростков, у которых была выявлена инфекция в этом году, составила 1,1%, а вот тех, кому за 50 лет — около 11%.

Из расследованных случаев заражения в 2019 году, ВИЧ передан половым путем 123 тюменцам, при внутривенном введении психоактивных веществ заразились 56 человек. На долю вертикального пути (инфицирование плода от матери) приходится 1,1% (два случая).

Как отметил Владимир Романов, сейчас в два раза чаще регистрируется половой путь заражения.

«И замечу, что это обычные гетеросексуальные пары. ВИЧ вышел из ключевых групп риска», — уточнил Владимир Романов.

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