В Тюмени 88-летний дед заразился ВИЧ половым путем

Романов отметил, что ничего удивительного в этом случае нет, поскольку в наше время любой может приобрести в аптеке средства для усиления потенции. В целом же главврач центра отметил, что средний возраст заразившихся ВИЧ за последние годы в Тюмени заметно вырос.