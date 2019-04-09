В России рухнуло производство самолетов, вертолетов и баллистических ракет

Сокращение производства самолетов и вертолетов составило 13%. Основная динамика падения была зафиксирована во 2 полугодии 2018 года. Снижение было отмечено в сегменте беспилотных летательных аппаратов, запчастей для самолетов и вертолетов, спутников, космических ракет и межконтинентальных баллистических ракет.
По данным «Новых известий», за первые 2 месяца 2019 года экономисты отметили продолжение данного тренда. Производство летательных аппаратов «свалилось» сразу на 48% в сравнении с 2018 годом.
В результате индекс высокотехнологичных производств в России упал на 5%.
Одним из факторов падения стали санкции США на поставки иностранных запчастей в Россию. Другая причина сокращения производства - прохождение пика гособоронзаказа.
Между тем в апреле 2019 года со своей должности из ОАК ушел Рогозин младший. По данным различных СМИ, при его руководстве был сорван госзаказ Минобороны по модернизации Ил-76.