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В России рухнуло производство самолетов, вертолетов и баллистических ракет

9 апреля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
В России в прошлом году рухнуло производство самолетов и космических ракет. При этом с 2014 года аналитики отмечали рост в данном сегменте.

Сокращение производства самолетов и вертолетов составило 13%. Основная динамика падения была зафиксирована во 2 полугодии 2018 года. Снижение было отмечено в сегменте беспилотных летательных аппаратов, запчастей для самолетов и вертолетов, спутников, космических ракет и межконтинентальных баллистических ракет.

По данным «Новых известий», за первые 2 месяца 2019 года экономисты отметили продолжение данного тренда. Производство летательных аппаратов «свалилось» сразу на 48% в сравнении с 2018 годом.

В результате индекс высокотехнологичных производств в России упал на 5%.

Одним из факторов падения стали санкции США на поставки иностранных запчастей в Россию. Другая причина сокращения производства - прохождение пика гособоронзаказа.

Между тем в апреле 2019 года со своей должности из ОАК ушел Рогозин младший. По данным различных СМИ, при его руководстве был сорван госзаказ Минобороны по модернизации Ил-76.

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