Тюменские инспекторы ГИБДД задержали браконьера

Водитель автомобиля был не пристегнут ремнем безопасности, а на заднем сидении лежало ружье. Полицейские решили досмотреть транспортное средство и обнаружили в салоне машины мешок с тушей животного, как позже выяснилось, он принадлежал пассажиру.
Экспертиза установила, что в мешке находилась сибирская косуля, на осуществление охоты на которую у пассажира не было лицензии. Его задержали, после чего он признал свою вину, а также пояснил, что знал о запрете на осуществление охоты.
В результате незаконной охоты государству был причинен ущерб на сумму 120 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».
В отношении браконьера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.