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Тюменские инспекторы ГИБДД задержали браконьера

9 апреля 2019, 07:01
Фото: УМВД по Тюменской области
Инспекторы ГИБДД МО МВД России «Ишимский» остановили машину для проверки документов и задержали браконьера.
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Тюмень

Водитель автомобиля был не пристегнут ремнем безопасности, а на заднем сидении лежало ружье. Полицейские решили досмотреть транспортное средство и обнаружили в салоне машины мешок с тушей животного, как позже выяснилось, он принадлежал пассажиру.

Экспертиза установила, что в мешке находилась сибирская косуля, на осуществление охоты на которую у пассажира не было лицензии. Его задержали, после чего он признал свою вину, а также пояснил, что знал о запрете на осуществление охоты.

В результате незаконной охоты государству был причинен ущерб на сумму 120 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

В отношении браконьера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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