Квартиры 3+ в квартале МОЁ — идеальный формат для большой семьи

Дизайн-квартал МОЁ — это новый тюменский комплекс, который появится в Восточном мкр. уже меньше, чем через год. Закрытые дворы, большие колясочные и привлекательные планировки формата «+» — квартал задумали для семей с детьми. И чем больше семья, тем больше для нее плюсов, особенно в удобных квартирах 3+ площадью от 75,7 до 81,8 м².
У всех есть время и место для хобби
В основе проекта МОЁ — принцип постоянного саморазвития.
Для детей — концепция Kinder Inside, куда входит программа занятий с лучшими педагогами. Монтессори-садик, английский язык, фотошкола — прямо на первых этажах домов. И никаких переживаний, ведь ребенок едет на занятия… на лифте!
Для взрослых — 152 м2 chill-out зон для спорта и творчества по соседству с классами для детей. Там будут проходить бесплатные занятия по интересам: йога, экспресс-фитнес, творческие мастер-классы. А летом можно заниматься во дворе — в собственном амфитеатре.
Все живут мирно
Потому что просторные квартиры 3+ для большой семьи продуманы в каждой детали.
Планировки отвечают реальному укладу семейной жизни. Квартиры поделены на приватную и «гостевую» зоны. Везде — удачное положение спален для малышей и детей постарше. А еще есть просторные лаунж-балконы для вечерних чаепитий.
Комнаты легко адаптируются для любых целей. В кухнях-гостиных легко собрать за ужином всю семью и друзей. В просторных спальнях — войдут не только кровати, но и рабочий стол или шведская стенка.
Все бытовые потребности уже учтены. Заранее созданы ниши для хранения, в каждой квартире — по два больших санузла и есть увеличенные «низкие» окна, которые дают много естественного света.
Есть готовый ремонт от застройщика. Качественная отделка в скандинавском стиле. Заехать можно сразу после ввода дома в эксплуатацию, а стоимость ремонта — без проблем включить в ипотеку.
Можно выбрать под себя
Каждая из планировок 3+ не похожа на другую, ведь они учитывают, насколько разные там могут жить семьи. Поэтому в каждой квартире есть своя атмосфера и яркие отличительные особенности.
Для тех, кто любит гостей
Эту планировку будто сложили из двух квартир — настолько точно ее делят между собой две зоны: общая и приватная. Первая — это простор для встреч с близкими и друзьями: широкая прихожая, большая кухня-гостиная (19,7 м²) и лаунж-балкон (7,8 м²). Вторая зона — это функциональность: три спальни, выделенные места для рабочего стола и ниши для шкафов-купе. Площадь уютных комнат — от 10 до 13,5 м³. В квартире есть два удобных санузла: маленький — в «гостевой» части (2,6 м²), большой — в приватной (5 м²). Окна квартиры «смотрят» на юг и юго-восток.
Если кому-то нужен свой мир
В этой квартире вам будет удобно и работать, и отдыхать. Просторная спальня родителей (14,3 м²) находится рядом с детской для малышей (11,7 м²). А еще одна комната — замыкает квартиру с другого края (14,3 м²). В ней созданы условия для комфортной жизни занятого студента или школьника: личная гардеробная, проход на лаунж-балкон (4,8 м²) и два шага до любого санузла — маленького (2,4 м²) или большого (4,5 м²). Окна квартиры выходят на восток и северо-восток.
Для тех, кто хочет жить со вкусом
Центр приватной части квартиры — главная спальня (16,5 м²), будто подсмотренная в роскошном бутик-отеле. Она наделена собственной ванной (3,8 м²), куда можно попасть только с отдельного входа. У жителей других комнат (11,2 и 12 м²) тоже много удобств: широкие ниши для хранения, свободные метры для рабочей зоны и большие окна. В огромную кухню-гостиную (25 м²) поместятся и кухонный гарнитур, и столовая зона, и мягкий уголок. Окна квартиры «смотрят» на северо-восток.
В апреле — акции на квартиры 3+
Две планировки площадью 82,1 и 81,8 м² вы можете купить с большой выгодой! До конца апреля — скидка 250 000 рублей при любом виде оплаты. А до конца 2019 года — пониженная ставка на ипотеку от ПАО «Сбербанк»: на 2% ниже базовой ставки для строящегося жилья. Специально для покупателей квартир в квартале МОЁ.
Кроме того, те же выгоды распространяются на квартиру 4+ площадью 91,6 м². Планировки МОЁ 4+ и двухуровневые квартиры подходят для самых больших семей, а также тем, кто ведет собственное дело из дома и нуждается в личном кабинете и приватном входе в улицы.
О проекте
Дизайн квартал МОЁ — это 24-этажные дома с авторскими фасадами, ландшафтным дизайном и концепцией саморазвития. Здесь есть всё для комфорта семей — детские площадки для разных возрастов, подъезды на уровне земли, видеокамеры с открытым каналом для родителей, свой паркинг.
Главная черта проекта — продуманные европланировки формата «+». Квартал появится в районе Восточный-3 через дорогу от гипермаркета «О’КЕЙ» на улице Широтной.
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