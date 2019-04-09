Квартиры 3+ в квартале МОЁ — идеальный формат для большой семьи

Эту планировку будто сложили из двух квартир — настолько точно ее делят между собой две зоны: общая и приватная. Первая — это простор для встреч с близкими и друзьями: широкая прихожая, большая кухня-гостиная (19,7 м²) и лаунж-балкон (7,8 м²). Вторая зона — это функциональность: три спальни, выделенные места для рабочего стола и ниши для шкафов-купе. Площадь уютных комнат — от 10 до 13,5 м³. В квартире есть два удобных санузла: маленький — в «гостевой» части (2,6 м²), большой — в приватной (5 м²). Окна квартиры «смотрят» на юг и юго-восток.