Диспансер в Тюмени купит раствор для сохранения зрения за 9 млн рублей

Единственную заявку на поставку препарата подало питерское ООО «БСС». Компания скинула с начальной цены трех договоров (2,9 млн рублей каждый) по 12 рублей. За эти деньги фирма привезет в Тюмень в общей сложности 180 упаковок раствора для внутриглазного ведения (в каждой закупке по 60 упаковок).
В документации к закупке указано, что препарат поставляется в флаконе 0,23 мл в комплекте с иглой, снабженной фильтром, шприцем, иглой для инъекции.
Закупка была размещена 13 марта в виде запроса котировок в электронной форме.
Как сообщили «Нашему городу» в Областном офтальмологическом диспансере, «Луцентис» (он же - «Ранибизумаб») используется при лечении неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации (ВМД)
«Количество пациентов с ВМД, являющейся одной из ведущих причин слабовидения в мире, увеличивается, особенно в развитых странах. Неоваскулярная форма ВМД при отсутствии лечения в короткие сроки приводит к выраженному снижению центрального зрения. Анти-VEGF терапия (ИВВЛ) является на сегодня единственным разрешенным эффективным методом лечения этого заболевания», - пояснила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Рыбина.
«Луцентис» вводится интравитреально, в дозе 0,3-0,5мг; до 3 инъекций с частотой 1 раз в месяц. Манипуляция выполняется под местным обезболиванием, амбулаторно офтальмохирургом соответствующей квалификации.
В Тюменском офтальмологическом диспансере внутриглазные инъекции «Луцентиса» выполняются с 2008 года, до 300 инъекций в год.
Показаниями к его введению являются возрастная макулодистрофия (влажная форма), отечная макулопатия при диабетическом поражении сосудов сетчатки и отечная макулопатия после тромбоза вен сетчатки.
«Терапия «Луцентисом» значительно улучшает прогноз по зрению пациентов с влажной формой ВМД, позволяет не только сохранить, но и улучшить остроту зрения, улучшить качество жизни пациентов и предотвратить инвалидизацию», - добавила Ирина Рыбина.