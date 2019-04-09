Диспансер в Тюмени купит раствор для сохранения зрения за 9 млн рублей

«Количество пациентов с ВМД, являющейся одной из ведущих причин слабовидения в мире, увеличивается, особенно в развитых странах. Неоваскулярная форма ВМД при отсутствии лечения в короткие сроки приводит к выраженному снижению центрального зрения. Анти-VEGF терапия (ИВВЛ) является на сегодня единственным разрешенным эффективным методом лечения этого заболевания», - пояснила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Рыбина.