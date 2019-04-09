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Диспансер в Тюмени купит раствор для сохранения зрения за 9 млн рублей

9 апреля 2019, 12:35
Фото: Фото предоставлено диспансером
Областной офтальмологический диспансер в Тюмени опубликовал результаты работы комиссии по трем закупкам препарата «Ранибизумаб» на общую сумму 8,7 млн рублей.
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Тюмень

Единственную заявку на поставку препарата подало питерское ООО «БСС». Компания скинула с начальной цены трех договоров (2,9 млн рублей каждый) по 12 рублей. За эти деньги фирма привезет в Тюмень в общей сложности 180 упаковок раствора для внутриглазного ведения (в каждой закупке по 60 упаковок).

В документации к закупке указано, что препарат поставляется в флаконе 0,23 мл в комплекте с иглой, снабженной фильтром, шприцем, иглой для инъекции.

Закупка была размещена 13 марта в виде запроса котировок в электронной форме.

Как сообщили «Нашему городу» в Областном офтальмологическом диспансере, «Луцентис» (он же - «Ранибизумаб») используется при лечении неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации (ВМД)

«Количество пациентов с ВМД, являющейся одной из ведущих причин слабовидения в мире, увеличивается, особенно в развитых странах. Неоваскулярная форма ВМД при отсутствии лечения в короткие сроки приводит к выраженному снижению центрального зрения. Анти-VEGF терапия (ИВВЛ) является на сегодня единственным разрешенным эффективным методом лечения этого заболевания», - пояснила врач-офтальмолог высшей категории Ирина Рыбина.

«Луцентис» вводится интравитреально, в дозе 0,3-0,5мг; до 3 инъекций с частотой 1 раз в месяц. Манипуляция выполняется под местным обезболиванием, амбулаторно офтальмохирургом соответствующей квалификации.

В Тюменском офтальмологическом диспансере внутриглазные инъекции «Луцентиса» выполняются с 2008 года, до 300 инъекций в год.

Показаниями к его введению являются возрастная макулодистрофия (влажная форма), отечная макулопатия при диабетическом поражении сосудов сетчатки и отечная макулопатия после тромбоза вен сетчатки.

«Терапия «Луцентисом» значительно улучшает прогноз по зрению пациентов с влажной формой ВМД, позволяет не только сохранить, но и улучшить остроту зрения, улучшить качество жизни пациентов и предотвратить инвалидизацию», - добавила Ирина Рыбина.

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