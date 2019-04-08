Жильцы «Пизанской башни» на Лесобазе в Тюмени заселились в новые квартиры

Два года тюменцы были вынуждены жить на съемных квартирах и ждать окончания работ. На данный момент они переезжают на новую жилплощадь. Собственники отмечают, что уже неделю живут на новом месте. В новой многоэтажке должны поселиться 72 человека. Большая часть квартир будет с чистовой отделкой. Рядом со зданием расположены школа, поликлиника и детский сад.