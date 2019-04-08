Жильцы «Пизанской башни» на Лесобазе в Тюмени заселились в новые квартиры

Два года тюменцы были вынуждены жить на съемных квартирах и ждать окончания работ. На данный момент они переезжают на новую жилплощадь. Собственники отмечают, что уже неделю живут на новом месте. В новой многоэтажке должны поселиться 72 человека. Большая часть квартир будет с чистовой отделкой. Рядом со зданием расположены школа, поликлиника и детский сад.
В 2016 году управляющая компания обнаружила в жилом доме на улице Домостроителей, 34 крен. Новость о том, что новый дом может упасть повергла в шок собственников новых квартир. Экспертиза показала, что одну из свай многоэтажки повело. Крен составил 55 сантиметров.
Пока не ясно, какую судьбу ожидает прежний дом. Он огражден забором и стоит на месте.