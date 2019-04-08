nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жильцы «Пизанской башни» на Лесобазе в Тюмени заселились в новые квартиры

8 апреля 2019, 12:15
Фото: Тюменское Время
Жители «Пизанской башни» на Лесобазе в Тюмени получили долгожданные ключи от квартиры. Новый дом возвел застройщик «ЖБИ-3».

Два года тюменцы были вынуждены жить на съемных квартирах и ждать окончания работ. На данный момент они переезжают на новую жилплощадь. Собственники отмечают, что уже неделю живут на новом месте. В новой многоэтажке должны поселиться 72 человека. Большая часть квартир будет с чистовой отделкой. Рядом со зданием расположены школа, поликлиника и детский сад.

В 2016 году управляющая компания обнаружила в жилом доме на улице Домостроителей, 34 крен. Новость о том, что новый дом может упасть повергла в шок собственников новых квартир. Экспертиза показала, что одну из свай многоэтажки повело. Крен составил 55 сантиметров.

Пока не ясно, какую судьбу ожидает прежний дом. Он огражден забором и стоит на месте.

Материалы по теме
Жителей «Пизанской башни» в Тюмени расселят в новый дом
#Новости#Строительство#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25