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За один день тюменцы собрали 726 кг макулатуры

8 апреля 2019, 07:27
Фото: pixabay.com
Завершилась всероссийская акция ОНФ «Сохраним лес» по сбору макулатуры. В ней приняло участие 12,4 тыс. человек из 76 регионов России. Собрано 118 тонн вторичного сырья, спасено 1967 деревьев. В Тюмени удалось собрать 726 кг макулатуры.
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Тюмень

Организацией акции «Сохраним лес» в Тюмени занималась «Молодежка ОНФ». По словам ее координатора Тимура Нигматуллина, в сборе макулатуры приняли участие около 70 человек, в основном это студенты тюменских вузов и колледжей. Вся собранная бумага была передана на переработку.

«У нас каждый участник, который сдавал макулатуру объемом до 5 кг, получал наклейку, если от 5 до 10 кг, то мы выдавали брендированные значки молодежки ОНФ и наклейки давали. Среди тех, кто сдал более 15 кг мы выбираем рекордсменов. Им дополнительно будут вручены подарки. Поскольку всех участников акции регистрировали, им придет сертификат участника акции «Сохраним лес», - рассказал «Нашему городу» Тимур Нигматуллин.

По словам активиста, люди приносили в основном старые книги, журналы, конспекты и упаковку.

«У нас какая главная задача? ОНФ занимается «мусорной реформой». И в связи с этим мы должны следить за тем, чтобы люди не выбрасывали на улице мусор, чтобы не было в городах такого загрязнения. Бумага не должна валяться на тротуарах, пусть люди приносят ее нам, а мы сдадим ее в ту организацию, которая в дальнейшем найдет ей применение», - уточнил Тимур Нигматуллин.

Представитель тюменского ОНФ рассказал, что накануне к ним обратились тюменцы, которые передумали выбрасывать бумагу, после того как услышали об акции.

Акция «Сохраним лес» проходила по всей России 7 апреля с 11 до 17 часов местного времени. Команда организаторов внесла в протокол каждого неравнодушного к природе тюменца и выдала наклейку участника марафона.

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