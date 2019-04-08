За один день тюменцы собрали 726 кг макулатуры

«У нас какая главная задача? ОНФ занимается «мусорной реформой». И в связи с этим мы должны следить за тем, чтобы люди не выбрасывали на улице мусор, чтобы не было в городах такого загрязнения. Бумага не должна валяться на тротуарах, пусть люди приносят ее нам, а мы сдадим ее в ту организацию, которая в дальнейшем найдет ей применение», - уточнил Тимур Нигматуллин.