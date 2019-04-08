В западносибирском «Лукойле» нашли нового главного инженера и замдиректора

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе предприятия, необходимость в кадровых перестановках возникла в западносибирском «Лукойле» после того, как предыдущий генеральный директор Сергей Кочкуров в марте 2019 года был назначен в Москву вице-президентом и руководителем одного из департаментов «ЛУКОЙЛ».