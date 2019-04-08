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В западносибирском «Лукойле» нашли нового главного инженера и замдиректора

8 апреля 2019, 09:24
Фото: Фото с сайта компании
В ООО «ЛУКОЙЛ—Западная Сибирь» назначен новый первый заместитель генерального директора — главный инженер. Им стал Азамат Валеев, ранее возглавлявший ТПП «Повхнефтегаз».
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Тюмень

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе предприятия, необходимость в кадровых перестановках возникла в западносибирском «Лукойле» после того, как предыдущий генеральный директор Сергей Кочкуров в марте 2019 года был назначен в Москву вице-президентом и руководителем одного из департаментов «ЛУКОЙЛ».

Тогда на его место в западносибирском филиале назначили Владислава Зубарева, бывшего первого заместителя гендиректора и главного инженера предприятия. На освободившееся место Зубарева теперь назначен Азамат Валеев, уточнили в пресс-службе.

«Назначение Азамата Валеева произошло 1 апреля», — добавили в «ЛУКОЙЛ—Западная Сибирь».

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» работает на территории крупных северных энергетических регионов России: Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и на полуострове Таймыр в Красноярском крае в пределах 112 лицензионных участков, суммарная площадь которых составляет почти 76 тыс. км2.

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