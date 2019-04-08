В западносибирском «Лукойле» нашли нового главного инженера и замдиректора

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе предприятия, необходимость в кадровых перестановках возникла в западносибирском «Лукойле» после того, как предыдущий генеральный директор Сергей Кочкуров в марте 2019 года был назначен в Москву вице-президентом и руководителем одного из департаментов «ЛУКОЙЛ».
Тогда на его место в западносибирском филиале назначили Владислава Зубарева, бывшего первого заместителя гендиректора и главного инженера предприятия. На освободившееся место Зубарева теперь назначен Азамат Валеев, уточнили в пресс-службе.
«Назначение Азамата Валеева произошло 1 апреля», — добавили в «ЛУКОЙЛ—Западная Сибирь».
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» работает на территории крупных северных энергетических регионов России: Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и на полуострове Таймыр в Красноярском крае в пределах 112 лицензионных участков, суммарная площадь которых составляет почти 76 тыс. км2.