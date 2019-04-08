В Тюмени назначили нового руководителя ОГИБДД

В Тюмени назначен новый руководитель отдела ГИБДД УМВД России по городу. Им стал майор полиции Александр Андреенко, сообщает пресс-служба Госавтоинспеции. Нового начальника инспекторам представили сегодня.
Александр Андреенко родился в г. Горький Нижегородской области. Учился в Тюменском юридическом институте МВД РФ. С 2005 по 2019 гг служил на различных должностях в ДПС ГИБДД по Тюменской области.
За годы службы имеет 39 государственных и ведомственных наград, в том числе Медали МВД России «За отличие в службе» III, II, I степени.
8 апреля 2019 года приказом начальника УМВД России по Тюменской области Александр Сергеевич назначен на должность начальника ОГИБДД УМВД России по городу Тюмени.