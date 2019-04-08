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В Тюмени материалы для благоустройства поищут на дне Южного пруда

8 апреля 2019, 10:55
Фото: 1Mi
Администрация города опубликовала тендер на выполнение работ по созданию проектной документации по очистке и укреплению берега пруда «Южный».

Аукцион объявлен в рамках программы «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2015–2022 годы». Сумма, которую власти готовы потратить на работу проектировщиков, составляет 2 млн 570 тыс. рублей.

Согласно опубликованной документации, подрядчик должен будет разработать ряд мероприятий, которые предотвратят дальнейшее истощение и зарастание пруда, а также обеспечат безопасное его использование в дальнейшем. Общая площадь водоема и прилегающей территории, которые попадут под расчистку, составят 3,17 гектаров.

Примечательно, что в условиях закупки указано, что может быть рассмотрено использование отложений, поднятых со дна, для планировки территорий. Отдельной строкой в них отмечено, что в проекте не должно быть строительства капитальных сооружений и дноуглубления пруда.

Заявленный аукцион состоится 21 мая.

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#Новости#Благоустройство#Экология#Пруд Южный#Тюмень#Эксклюзив#Анна Кушнир#Общество
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