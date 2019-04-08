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В Боровском поезд насмерть сбил мужчину

8 апреля 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
В субботу, 6 апреля, под Тюменью под грузовой поезд попал мужчина. Инцидент произошел в Боровском в районе одиннадцати часов утра.
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Тюмень

Возле станции «Озеро Андреевское» погибший мужчина 1991 года рождения решил перейти железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом. Машинист тепловоза, увидев на рельсах человека, просигнализировал ему, но остановить состав не успел.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего, опрашиваются очевидцы.

Вызов на пульт дежурного поступил в 11:17, бригада медиков прибыла на место через 11 минут, однако им оставалось лишь констатировать смерть человека, пояснили в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

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