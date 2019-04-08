Тюменская область не входит в топ-10 рейтинга по числу ДТП в России

Меньше всего жертв аварий на Чукотке. В 2018 году там произошло 32 ДТП и погибло 3 человека. В ГИБДД отметили, что всего в прошлом году в РФ зарегистрировано 168 тыс. ДТП В них погибли более 18 тыс. человек, 215 тыс. пострадали. Основным лидером по количеству погибших стал Краснодарский кран – 2 тыс.