Тюменская область не входит в топ-10 рейтинга по числу ДТП в России

В Москве в прошлом году произошло 9 тыс. аварий, в Санкт-Петербурге 6,5 тыс. В Тюменской области за 2018 год произошло почти 3 тыс. аварий, погибло 186 человек.
Меньше всего жертв аварий на Чукотке. В 2018 году там произошло 32 ДТП и погибло 3 человека. В ГИБДД отметили, что всего в прошлом году в РФ зарегистрировано 168 тыс. ДТП В них погибли более 18 тыс. человек, 215 тыс. пострадали. Основным лидером по количеству погибших стал Краснодарский кран – 2 тыс.
Специалисты отмечают, что самым «смертоносным» месяцем стал сентябрь. В это время по всей стране в ДТП погибло 2 тыс. человек. Каждое третье ДТП происходило по причине превышения скорости на федеральных и городских трассах.