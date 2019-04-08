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Тюменская область не входит в топ-10 рейтинга по числу ДТП в России

8 апреля 2019, 12:47
Фото: pixabay.com
В ГИБДД составили рейтинг самых опасных регионов по числу ДТП. В топ-3 Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. За ними идёт Московская область и Башкирия.

В Москве в прошлом году произошло 9 тыс. аварий, в Санкт-Петербурге 6,5 тыс. В Тюменской области за 2018 год произошло почти 3 тыс. аварий, погибло 186 человек.

Меньше всего жертв аварий на Чукотке. В 2018 году там произошло 32 ДТП и погибло 3 человека. В ГИБДД отметили, что всего в прошлом году в РФ зарегистрировано 168 тыс. ДТП В них погибли более 18 тыс. человек, 215 тыс. пострадали. Основным лидером по количеству погибших стал Краснодарский кран – 2 тыс.

Специалисты отмечают, что самым «смертоносным» месяцем стал сентябрь. В это время по всей стране в ДТП погибло 2 тыс. человек. Каждое третье ДТП происходило по причине превышения скорости на федеральных и городских трассах.

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#Новости#Аварии#ДТП#ГИБДД#Александр Мязин#Общество
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