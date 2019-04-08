Под Тюменью будут судить курганца, укравшего у Табанакова почти 300 тыс.

По версии следствия, в январе 2015 года мужчина узнал, что одна из компаний занимается покупкой и продажей овощей. Он позвонил и сообщил представителю компании, что продает картофель. После этого он заказал на овощной базе ООО «Ясень-Агро» картофель на сумму 280 тыс. рублей (более 20 тонн). Потерпевший направил за картофелем автомобиль. Когда автомобиль загрузили, обвиняемый взял у водителя деньги и с места преступления скрылся. Учитывая, что деньги за картофель организации не были переданы, автомобиль не выпустили с базы.