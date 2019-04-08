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Под Тюменью будут судить курганца, укравшего у Табанакова почти 300 тыс.

8 апреля 2019, 11:22
Фото: pixabay.com
В Ярковском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Курганской области. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе надзорного ведомства Тюменской области, его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.
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Тюмень

По версии следствия, в январе 2015 года мужчина узнал, что одна из компаний занимается покупкой и продажей овощей. Он позвонил и сообщил представителю компании, что продает картофель. После этого он заказал на овощной базе ООО «Ясень-Агро» картофель на сумму 280 тыс. рублей (более 20 тонн). Потерпевший направил за картофелем автомобиль. Когда автомобиль загрузили, обвиняемый взял у водителя деньги и с места преступления скрылся. Учитывая, что деньги за картофель организации не были переданы, автомобиль не выпустили с базы.

Теперь ему грозят штраф в размере 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до 80 тыс. рублей.

Агрокомплекс «Ясень-Агро» принадлежит одному из богатейших жителей Тюменской области Петру Табанакову.

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