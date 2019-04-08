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Ночью в Тюмени произошло сразу два пожара на одной улице, есть жертвы

8 апреля 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
В ночь на 8 апреля в Тюмени загорелся вагон-бытовка, расположенный на улице Щербакова. В результате пожара погиб один человек.
Сюжет
Тюмень

По данным МЧС России по Тюменской области, горела бытовка размером 4 на 7 метров. Огонь повредил вагончик по всей площади. Пожар ликвидировали 14 человек личного состава спасателей и четыре единицы спецтехники. В качестве причины возникновения возгорания называется нарушение привил устройства и эксплуатации печи.

Через несколько минут после этого возгорания на единую диспетчерскую службу поступил вызов о пожаре недалеко от места расположения первого. На этот раз горел нежилой дом. Огонь повредил крышу и комнату на площади 18 квадратных метров.

На место выезжали три единицы спецтехники и девять человек личного состава спасателей. В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения возгорания - неосторожное обращение с огнем.

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