ТОП-3 недели: старый новый ректор, липы и пожар в доме Шитова

В четверг, 4 апреля, в Тюменском медицинском университете выбрали нового ректора, им стала Ирина Медведева, которая ранее занимала пост и.о. ректора ТюмГМУ.
Не сказать, что при Медведевой в вузе все было тихо и спокойно. Так, например, в марте тюменская прокуратура очень заинтересовалась историей с выплатой зарплаты профессору вуза, которая в этот момент находилась в коме.
В начале года с кафедры стоматологии института непрерывного профессионального развития ТюмГМУ уволились 9 из 10 преподавателей.
Тем не менее, Медведева на прошедших выборах ректора получила 92 голоса из 99.
Тюменские общественники и эко-активисты на неделе выступили в защиту 39 лип, внесенных в «Красную книгу» Тюменской области, которые будут снесены при строительстве развязки в районе пересечения улиц Мельникайте и Дамбовской.
Однако региональные власти отрицают, что это правда. По мнению администрации, эти деревья, произрастающие на ул. Промышленной, не являются краснокнижными.
Дело в том, что под охрану в нашем регионе взяты только растения естественного происхождения. А те липы, о которых переживают экологи, были высажены для озеленения и под действие закона, который мог бы защитить их от сноса, не попадают.
Их вынужденный снос не нанесет вред природной популяции вида, заверили в правительстве.
Жуткий пожар произошел в доме реставратора Вадима Шитова по ул. Дзержинского, 34. Мастерская почетного гражданина Тюмени занималась реставрацией деревянных домов в городе. Сам Шитов в пожаре получил ожоги и был направлен в больницу.