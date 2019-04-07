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ТОП-3 недели: старый новый ректор, липы и пожар в доме Шитова

7 апреля 2019, 07:00
Фото: Cam72.su
На минувшей неделе в Тюмени Ирина Медведева стала новым ректором ТюмГМУ; экологи разошлись с властями в определении краснокнижных лип; сгорел уникальный исторический дом почетного гражданина Тюмени, реставратора Вадима Шитова.
Сюжет
Тюмень

В четверг, 4 апреля, в Тюменском медицинском университете выбрали нового ректора, им стала Ирина Медведева, которая ранее занимала пост и.о. ректора ТюмГМУ.

Не сказать, что при Медведевой в вузе все было тихо и спокойно. Так, например, в марте тюменская прокуратура очень заинтересовалась историей с выплатой зарплаты профессору вуза, которая в этот момент находилась в коме.

В начале года с кафедры стоматологии института непрерывного профессионального развития ТюмГМУ уволились 9 из 10 преподавателей.

Тем не менее, Медведева на прошедших выборах ректора получила 92 голоса из 99.

Тюменские общественники и эко-активисты на неделе выступили в защиту 39 лип, внесенных в «Красную книгу» Тюменской области, которые будут снесены при строительстве развязки в районе пересечения улиц Мельникайте и Дамбовской.

Однако региональные власти отрицают, что это правда. По мнению администрации, эти деревья, произрастающие на ул. Промышленной, не являются краснокнижными.

Дело в том, что под охрану в нашем регионе взяты только растения естественного происхождения. А те липы, о которых переживают экологи, были высажены для озеленения и под действие закона, который мог бы защитить их от сноса, не попадают.

Их вынужденный снос не нанесет вред природной популяции вида, заверили в правительстве.

Жуткий пожар произошел в доме реставратора Вадима Шитова по ул. Дзержинского, 34. Мастерская почетного гражданина Тюмени занималась реставрацией деревянных домов в городе. Сам Шитов в пожаре получил ожоги и был направлен в больницу.

Губернатор Александр Моор пообещал восстановить дом почетного гражданина в кратчайшие сроки.

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#Аналитика#Красная книга#ТюмГМА#Пожары#ТОП-3#Тюмень#Эксклюзив#Павел Захаров
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