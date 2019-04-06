В Тюмени с «Запсибгазпром-Газификации» снова требуют многомиллионные долги

Истец по своему исковому заявлению требует взыскать с ответчика 382 млн рублей задолженности по договору от 1 ноября 2014 года. «ГРАДЪ» выполнял проектные работы на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.
Тут у ОАО «ГРАДЪ» и ООО «Запсибгазпром-Газификация» возник спор в оценке стоимости таких работ.
Суд затребовал информацию и доказательства о согласовании проектно-изыскательских работ, выполненным истцом, и о ее стоимости.
Следующее заседание состоится 10 апреля.
Ранее стороны спорили между собой в тюменском арбитраже. В том случае суд встал на сторону «ГРАДЪ».
Ответчик должен вернуть истцу заявленную сумму. В нее входит 8,7 млн рублей задолженности. И еще 402 тыс. рублей в качестве неустойки.
Фирма «ГРАДЪ» расположена в Тюмени и занимается созданием архитектурных объектов.
«Запсибгазпром-Газификация» выполняет полный комплекс работ по газификации – от проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию с последующим сервисным обслуживанием.