Тюменские единороссы хотят сделать Конька-Горбунка символом области

Координатором проекта выступает первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Артюхов. Он считает, что образ Конька способен привлечь в регион туристов со всей России.
«Ожидаем, что больше всего туристов приедут из Югры, Ямала, кроме того должен увеличиться поток как российских, так и зарубежных туристов», - отметил Андрей Артюхов.
Для этого партия планирует проводить мероприятия, приуроченные к важным событиям в жизни сказочника на территории региона.
Работу по популяризации Конька тюменское отделение партии начало в январе 2019 года. С тех пор в Ишиме и Голышманово провели гастроли Тюменского театра кукол со спектаклем «Конек-Горбунок», ряд мероприятий в Тюмени, Ишиме и Тобольске, запустили сайт проекта.
Продвигать сказочного героя стараются даже с участием известных артистов, в частности Сергея Безрукова, координатора федерального проекта единороссов «Культура малой родины».