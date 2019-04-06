Тюменские единороссы хотят сделать Конька-Горбунка символом области

Работу по популяризации Конька тюменское отделение партии начало в январе 2019 года. С тех пор в Ишиме и Голышманово провели гастроли Тюменского театра кукол со спектаклем «Конек-Горбунок», ряд мероприятий в Тюмени, Ишиме и Тобольске, запустили сайт проекта.