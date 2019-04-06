nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские единороссы хотят сделать Конька-Горбунка символом области

6 апреля 2019, 04:00
Фото: wikimedia.org
Региональное отделение «Единой России» в Тюмени решило сделать Конька-Горбунока туристическим символом Тюменской области. Варианты продвижения образа сказочного героя сказки Петра Ершова обсуждают совместно с «Опорой России».
Сюжет
Туризм

Координатором проекта выступает первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Артюхов. Он считает, что образ Конька способен привлечь в регион туристов со всей России.

С именем Ершова в регионе связаны деревня Безруково (ныне — Ершово), Ишим (где сказочник крестился), Тобольск (там он прожил всю жизнь). Также в проект включены Тюмень и Ялуторовск.

«Ожидаем, что больше всего туристов приедут из Югры, Ямала, кроме того должен увеличиться поток как российских, так и зарубежных туристов», - отметил Андрей Артюхов.

Для этого партия планирует проводить мероприятия, приуроченные к важным событиям в жизни сказочника на территории региона.

Работу по популяризации Конька тюменское отделение партии начало в январе 2019 года. С тех пор в Ишиме и Голышманово провели гастроли Тюменского театра кукол со спектаклем «Конек-Горбунок», ряд мероприятий в Тюмени, Ишиме и Тобольске, запустили сайт проекта.

Продвигать сказочного героя стараются даже с участием известных артистов, в частности Сергея Безрукова, координатора федерального проекта единороссов «Культура малой родины».

Материалы по теме
В Тюмени Андрей Артюхов предложил переименовать аэропорт Рощино в честь Петра Ершова
#Новости#Петр Ершов#Сказки#Единая Россия#Туризм#Тюмень#Павел Захаров#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25